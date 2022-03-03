Я нашел ошибку
Главные новости:
3 марта, в Самаре, в новом Дворце спорта стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота».
Александр Карелин: «Новый Дворец спорта в Самаре - уникальный спорткомплекс»
В этот раз медиапредставители посетят туристические локации, находящиеся в черте города. Жители Самарской области и многие гости из соседних регионов знают, чтобы познакомиться  с северными и пятн
5 марта состоится финальный пресс-тур зимнего этапа проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области»
Ключевая цель проекта – обеспечить практико-ориентированную подготовку кадров по информационной безопасности.
В ПГУТИ открыт опорный центр Национального киберполигона
Председатель Правительства СО побывал в поселке Светлодольск, который активно включился в реализацию федеральной программы комплексного развития сельских территорий.
Виктор Кудряшов: комплексное развитие сельских территорий позволяет повысить качество жизни людей
В регионе также вновь начнут оказывать плановую медпомощь и снимут запрет на нахождение детей в зданиях торговых центров без сопровождения родителей.
В Мордовии отменят QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19
По состоянию на 3 марта со всех городских территорий вывезено около 386 тысяч тонн снежных накоплений.
Специалисты проверяют состояние улицы Ленинской в Самаре
Однако торговые центры MEGA останутся открытыми. Эти решения напрямую касаются 15 тыс. сотрудников IKEA.
Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии
К акции в поддержку открытого обращения «Вместе с Президентом и страной» присоединились члены профсоюзов акционерного общества «Салют» и РКЦ «Прогресс».
Крупнейшие профсоюзы региона высказались «ZА МИР»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.25
11.5
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Виктор Кудряшов: комплексное развитие сельских территорий позволяет повысить качество жизни людей

3 марта 2022 16:40
107
Председатель Правительства СО побывал в поселке Светлодольск, который активно включился в реализацию федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

Рабочий день среды, 2 марта 2022 года, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал с посещения Сергиевского района. Премьер регионального Правительства побывал в поселке Светлодольск, который активно включился в реализацию федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

Благодаря программе в поселке построен современный межпоселенческий культурно-досуговый центр. Сейчас здесь создано 17 комфортных зон для посетителей. С выбором площадки по интересам жителям района поможет интерактивная панель на входе: это и афиша дня, и путеводитель по культурному центру, и компьютерная игровая площадка. В обновленном Доме культуры есть место для дискотек и вечеров отдыха, зрительный зал на 230 мест, который легко трансформируется в виртуальный концертный зал.

Универсальный комплекс располагает хорошей базой для занятий художественной гимнастикой. Сюда приезжают тренироваться не только жители Светлодольска, но и юные спортсмены из Сергиевска, Суходола, Сургута и Серноводска – 30 из них занимаются аэробикой, а 40 – гимнастикой. Одна из спортсменок вошла в состав сборной Самарской области по художественной гимнастике.

В центре есть комната для работы спортивных и молодежных объединений, бильярдная, творческая мастерская, где проводятся различные мастер-классы, конкурсы, занятия объединений по декоративно-прикладному искусству и самодеятельных коллективов.

На втором этаже располагается образовательный комплекс: арт-зона, конференц-зал на 30 посадочных мест, с возможностью проведения обучающих семинаров, и модельная библиотека с IT-центром. Книжный фонд здесь составляет около 9000 изданий. Услугами библиотеки пользуется едва ли не все население Светлодольска: из 1003 жителей в библиотеку записаны 640.

В настоящее время в досуговом центре на постоянной основе занимается 18 творческих объединений, это более 250 человек. После открытия более чем в два раза выросла и общая посещаемость поселкового очага культуры.

В центре созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустроена прилегающая территория – теперь здесь детская игровая площадка и летняя сцена.

Завершено оформление игровой развивающей зоны для детей. Комната оснащена современными интерактивными, обучающими, релаксационными играми, модулями, мебелью. Даже полом здесь служат мягкие игровые пазлы. Родители с детьми могут провести время с пользой и удовольствием и принять участие в развивающих занятиях в игровой форме.

Проект досугового центра оценили на федеральном уровне и предложили использовать как типовой при реконструкции сельских учреждений культуры в Российской Федерации.

«Прежде всего был запрос общественности на строительство новых домов культуры, дорог, строительство инфраструктурных объектов. Нашу инициативу поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство Самарской области. В этом году в рамках программы комплексного развития сельских территорий район привлек на реконструкцию и строительство новых объектов более 726 миллионов рублей», – сказал исполняющий обязанности главы муниципального района Сергиевский Анатолий Екамасов.

Возрождение поселкового дома культуры и реконструкция расположенной неподалеку школы стали началом масштабных изменений в жизни всего поселка.

Благодаря крупным проектам жилищного строительства в рамках программы комплексного развития сельских территорий здесь планируют возвести тысячи квадратных метров жилья. Подготовлены триста участков под застройку, к которым будут подведены инженерные сети.

«Небольшой населенный пункт с численностью населения чуть больше тысячи человек получил самую современную социальную и коммунальную инфраструктуру, сегодня здесь созданы условия для строительства более 300 индивидуальных домов и домов блокированной застройки – все это благодаря программе комплексного развития сельских территорий. Администрация района активно участвует в этой программе, Правительство региона также активно помогает руководству Сергиевского района, другим муниципалитетам в защите заявок, их продвижении на федеральном уровне. Мы видим, как преобразился Светлодольск, в этом году значительно преобразится Сургут – там запланировано строительство нового детского сада, ремонт школы, строительство новой котельной, - отметил Виктор Кудряшов. – Комплексное развитие сельских территорий – иногда мы называем его тринадцатым национальным проектом – действительно значительно меняет жизнь людей, позволяет привлекать дополнительные средства на качественные преобразования условий проживания в сельских населенных пунктах. В этом году нашему региону удалось привлечь в рамках программы КРСТ более полутора миллиардов рублей».

В этом году Светлодольск получит средства на проектирование объектов инфраструктуры. Это позволит полностью обеспечить водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение поселка, площадь которого в результате застройки вырастет практически вдвое. Власти прогнозируют, что более чем в два раза увеличится и число жителей населенного пункта.

Часть жилья предназначена для обеспечения льготных категорий граждан: детей-сирот, переселенцев из аварийного жилья. Участки будут передаваться под индивидуальную застройку многодетным семьям, вырастет целый квартал арендного жилья. Свободные обустроенные площадки предложат застройщикам и гражданам, желающим построить собственное жилье. Проект планируют реализовать в период 2022-2024 годов.

Первые шаги реализации проекта уже сделаны – построены два трехэтажных дома, в которых получили новые квартиры жители, переселившиеся из аварийных домов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
3 марта 2022  11:09
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
383
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
503
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
2 марта 2022  11:33
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
466
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
2 марта 2022  11:02
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
934
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
1 марта 2022  12:00
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
619
Весь список