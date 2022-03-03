Виктор Кудряшов: комплексное развитие сельских территорий позволяет повысить качество жизни людей

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Рабочий день среды, 2 марта 2022 года, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал с посещения Сергиевского района. Премьер регионального Правительства побывал в поселке Светлодольск, который активно включился в реализацию федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

Благодаря программе в поселке построен современный межпоселенческий культурно-досуговый центр. Сейчас здесь создано 17 комфортных зон для посетителей. С выбором площадки по интересам жителям района поможет интерактивная панель на входе: это и афиша дня, и путеводитель по культурному центру, и компьютерная игровая площадка. В обновленном Доме культуры есть место для дискотек и вечеров отдыха, зрительный зал на 230 мест, который легко трансформируется в виртуальный концертный зал.

Универсальный комплекс располагает хорошей базой для занятий художественной гимнастикой. Сюда приезжают тренироваться не только жители Светлодольска, но и юные спортсмены из Сергиевска, Суходола, Сургута и Серноводска – 30 из них занимаются аэробикой, а 40 – гимнастикой. Одна из спортсменок вошла в состав сборной Самарской области по художественной гимнастике.

В центре есть комната для работы спортивных и молодежных объединений, бильярдная, творческая мастерская, где проводятся различные мастер-классы, конкурсы, занятия объединений по декоративно-прикладному искусству и самодеятельных коллективов.

На втором этаже располагается образовательный комплекс: арт-зона, конференц-зал на 30 посадочных мест, с возможностью проведения обучающих семинаров, и модельная библиотека с IT-центром. Книжный фонд здесь составляет около 9000 изданий. Услугами библиотеки пользуется едва ли не все население Светлодольска: из 1003 жителей в библиотеку записаны 640.

В настоящее время в досуговом центре на постоянной основе занимается 18 творческих объединений, это более 250 человек. После открытия более чем в два раза выросла и общая посещаемость поселкового очага культуры.

В центре созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустроена прилегающая территория – теперь здесь детская игровая площадка и летняя сцена.

Завершено оформление игровой развивающей зоны для детей. Комната оснащена современными интерактивными, обучающими, релаксационными играми, модулями, мебелью. Даже полом здесь служат мягкие игровые пазлы. Родители с детьми могут провести время с пользой и удовольствием и принять участие в развивающих занятиях в игровой форме.

Проект досугового центра оценили на федеральном уровне и предложили использовать как типовой при реконструкции сельских учреждений культуры в Российской Федерации.

«Прежде всего был запрос общественности на строительство новых домов культуры, дорог, строительство инфраструктурных объектов. Нашу инициативу поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство Самарской области. В этом году в рамках программы комплексного развития сельских территорий район привлек на реконструкцию и строительство новых объектов более 726 миллионов рублей», – сказал исполняющий обязанности главы муниципального района Сергиевский Анатолий Екамасов.

Возрождение поселкового дома культуры и реконструкция расположенной неподалеку школы стали началом масштабных изменений в жизни всего поселка.

Благодаря крупным проектам жилищного строительства в рамках программы комплексного развития сельских территорий здесь планируют возвести тысячи квадратных метров жилья. Подготовлены триста участков под застройку, к которым будут подведены инженерные сети.

«Небольшой населенный пункт с численностью населения чуть больше тысячи человек получил самую современную социальную и коммунальную инфраструктуру, сегодня здесь созданы условия для строительства более 300 индивидуальных домов и домов блокированной застройки – все это благодаря программе комплексного развития сельских территорий. Администрация района активно участвует в этой программе, Правительство региона также активно помогает руководству Сергиевского района, другим муниципалитетам в защите заявок, их продвижении на федеральном уровне. Мы видим, как преобразился Светлодольск, в этом году значительно преобразится Сургут – там запланировано строительство нового детского сада, ремонт школы, строительство новой котельной, - отметил Виктор Кудряшов. – Комплексное развитие сельских территорий – иногда мы называем его тринадцатым национальным проектом – действительно значительно меняет жизнь людей, позволяет привлекать дополнительные средства на качественные преобразования условий проживания в сельских населенных пунктах. В этом году нашему региону удалось привлечь в рамках программы КРСТ более полутора миллиардов рублей».

В этом году Светлодольск получит средства на проектирование объектов инфраструктуры. Это позволит полностью обеспечить водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение поселка, площадь которого в результате застройки вырастет практически вдвое. Власти прогнозируют, что более чем в два раза увеличится и число жителей населенного пункта.

Часть жилья предназначена для обеспечения льготных категорий граждан: детей-сирот, переселенцев из аварийного жилья. Участки будут передаваться под индивидуальную застройку многодетным семьям, вырастет целый квартал арендного жилья. Свободные обустроенные площадки предложат застройщикам и гражданам, желающим построить собственное жилье. Проект планируют реализовать в период 2022-2024 годов.

Первые шаги реализации проекта уже сделаны – построены два трехэтажных дома, в которых получили новые квартиры жители, переселившиеся из аварийных домов.