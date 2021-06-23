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Видеообращение начальника Центра ГИМС Самарской области Александра Старова к жителям региона

23 июня 2021 18:12
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В целях недопущения гибели на воде в каждом муниципальном районе определены места для купаться запрещено, определены и планируются к открытию места для организованного и безопасного отдыха на воде.

В настоящее время на территории региона наблюдается жаркая погода, местами температура воздуха достигает 36 градусов в тени, что безусловно сказывается на желании граждан проводить свой отдых вблизи водоёмов, заходить в воду в запрещенных для купания местах.

С начала наступления теплой погоды уже на акватории Самарской области на сегодняшний погибло 21 человек, 2 из них дети. Все случаи гибели людей зарегистрированы на территории так называемых «диких» мест, к сожалению, ежегодно посещаемых отдыхающими.

Всем известны излюбленные места правого берега Волги, однако, необходимо помнить, что на противоположном берегу нет оборудованным пляжей и нет спасательных постов – это влечет за собой прямую угрозу жизни.

Неумение плавать и правильно вести себя на воде, переутомление, перегревание, употребление спиртных напитков во время отдыха на берегу водоемов, оставление детей без присмотра у воды – является основными причинами происходящих трагедий.

В целях недопущения гибели на воде в каждом муниципальном районе определены места для купаться запрещено, определены и планируются к открытию места для организованного и безопасного отдыха на воде.

Напомним, что сегодня муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах, где установлены запрещающие знаки. Такие меры принимаются с целью остановить людей заходит в воду в опасных местах.

Уважаемые граждане, призываем Вас не пополнять печальную статистику гибели людей на воде, проявлять сознательность, находясь у воды, следить за детьми, не оставлять их одних, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Купайтесь там, где имеются спасительные посты.

Берегите свои жизни! Вода ошибок не прощает!

Теги: Александр Старов ГИМС

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