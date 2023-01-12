Ветеринар рассказал о признаках простуды у собак

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Собаки, как и люди, могут сталкиваться с «простудой», причем не только в зимние холода, но и в любой сезон. Как рассказал 12 января эксперт по научным коммуникациям Royal Canin, ветеринарный врач Дмитрий Попов, у собак обычно диагностируют острое респираторное заболевание (ОРЗ) или острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), сообщают "Известия".

Симптомами «простуды» у четвероногих являются горячий и сухой нос, насморк, кашель, повышенная температура тела (которая держится обычно от одного до трех дней), а также хрипы, отсутствие аппетита и общая слабость, рассказал врач.

«Температура тела собаки зависит от ее размера и породы: для крупных собак нормальные ее значения — 37,4–38,3 градуса, для миниатюрных — 38,5–39 градусов», — цитирует ветеринара «Газета.Ru».

В большинстве случаев организм питомца сам справляется с болезнью, рассказал Попов. Но если всё же у животного замечен один из характерных признаков простуды, лучше обратиться за профессиональной помощью.

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