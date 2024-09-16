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Ветераны УФСИН СО посетили мужской монастырь села Винновка

16 сентября 2024 16:24
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Завершилось мероприятие подъемом на колокольню, откуда открывался завораживающий вид на зеленые поля и волжскую гладь.

Специально для ветеранов УФСИН Самарской области экскурсию в Свято-Богородичный Казанский монастырь организовали Наталья Чайковская и Игорь Вознесенский.

В 2003 году силами братии самарского Свято-Воскресенского мужского монастыря началось восстановление винновского храма во имя Казанской иконы Божией Матери. 5 октября 2003 года в храме была совершена первая литургия, тогда же было принято решение о создании на базе храма подворья Воскресенского монастыря.

Члены Совета ветеранов УИС Самарской области посетили четыре храма и музей, в котором узнали интересные факты из истории святого места.

Завершилось мероприятие подъемом на колокольню, откуда открывался завораживающий вид на зеленые поля и волжскую гладь, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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