Ветераны СВО региона приняли участие в донорской акции

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В День ветеранов боевых действий участники второго потока программы «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, приняли участие в донорской акции.

Ветераны СВО пришли на Самарскую областную клиническую станцию переливания крови, чтобы помочь пациентам, в том числе бойцам, которые проходят лечение в медицинских организациях региона. Среди пришедших были как новички, так и уже доноры с опытом.

«Проходя службу, видел, как высока потребность в донорской крови в условиях военных действий. Вернувшись с фронта, я решил, что тоже хочу стать донором. Сегодня у меня 10-ая, юбилейная, донация, в очередной раз сдаю тромбоциты. Мы не только защищаем нашу Родину с оружием в руках, но и можем быть полезными гражданскому обществу. Засучив рукава, сегодня мы сдаем кровь, внося свою лепту в помощь людям. Тем более я из семьи медиков, моя мама и тетя врачи!», - рассказал экс-начальник штаба штурмового отряда специального назначения «Барс-6», участник второго потока «Школы героев», боец с позывным «Красавчик» Андрей Растегаев.

Эта инициатива стала ярким примером гражданской ответственности и взаимопомощи. Участники «Школы героев» вновь продемонстрировали свою готовность служить людям, даже после завершения военной службы.

Вячеслав Яковлев после начала специальной военной операции, пройдя курс начальной военной подготовки, курс тактической медицины Евича, принял решение вступить в ряды армии добровольцем.

«Мой отец военный, 25 лет он отслужил в ВДВ. Я, можно сказать, рос в рядах армии, хотя в дальнейшем для себя я выбрал творческую профессию - звукорежиссер. Но все изменилось с началом СВО. Некоторое время, после прохождения обучения, я проработал инструктором по БПЛА в центре подготовки, а в 2023 году подписал контракт и ушел на фронт. Был тяжело ранен, потерял много крови. Меня спасли военно-полевые хирурги, которые экстренно прооперировали меня и перелили донорскую кровь. Позже я вернулся к своим ребятам и принял командование взводом. Сейчас прохожу обучение в «Школе героев», получаю новые знания и компетенции. Готов делиться своим практическим военным опытом с теми, кто занимается развитием беспилотной авиации», - поделился командир взвода беспилотных летательных аппаратов, боец с позывным «Звук» Вячеслав Яковлев.

Напомним, программа «Школа героев» является продолжением президентской программы «Время героев». Она помогает ветеранам адаптироваться в мирной жизни, развивать лидерские качества и применять боевой опыт в новых сферах.

Участие в донорской акции – еще один шаг в их общественной миссии.

Сегодняшний день - не только повод почтить память павших, но и возможность поблагодарить ныне живущих ветеранов за их вклад в безопасность и благополучие страны.

Фото: минздрав СО