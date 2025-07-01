Я нашел ошибку
Главные новости:
Приходите на набережную.
Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Борьба была равной: Кирилл одержал победу с преимуществом в один укол - 15:14.
На международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга» в мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Бородачевы
В числе участников - представители Белоруссии и Японии.
Перспективы развития российской малой космонавтики обсудят участники симпозиума по наноспутникам в Самаре
Ветераны СВО пришли на Самарскую областную клиническую станцию переливания крови, чтобы помочь пациентам, в том числе бойцам, которые проходят лечение в медицинских организациях региона.
Ветераны СВО региона приняли участие в донорской акции
В течение полугода росгвардейцы пройдут специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма, и готовности подразделений управления к выполнению служебно-боевых задач.
В Управлении Росгвардии по Самарской области стартовал летний период подготовки
Мужчина по возвращении домой не застал свою супругу дома. Как оказалось, свободное время женщина решила провести в компании соседа.
Судебные приставы Самары взыскали с мужчины, нанесшего смертельные травмы любовнику супруги, компенсацию морального вреда 
По горячим следам подозреваемые в совершении преступления были задержаны.
Самарские транспортные полицейские раскрыли кражу мороженого на ж/д вокзале
Минпромторг может рассмотреть увеличение доли вина РФ в меню ресторанов
Минпромторг может рассмотреть увеличение доли вина РФ в меню ресторанов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.53
0.06
EUR 92.27
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится повтор выездной пешеходной экскурсии «Ближайшая ЗаВолга»
С 1 по 4 июля в Новокуйбышевске пройдут Межрегиональные спортивные соревнования по пожарно-спасательному спорту
Концерт коллектива LOVALOVA пройдет в Самаре в Сквере Рязанова
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ветераны СВО региона приняли участие в донорской акции

1 июля 2025 14:34
90
Ветераны СВО пришли на Самарскую областную клиническую станцию переливания крови, чтобы помочь пациентам, в том числе бойцам, которые проходят лечение в медицинских организациях региона.

В День ветеранов боевых действий участники второго потока программы «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, приняли участие в донорской акции. 

Ветераны СВО пришли на Самарскую областную клиническую станцию переливания крови, чтобы помочь пациентам, в том числе бойцам, которые проходят лечение в медицинских организациях региона. Среди пришедших были как новички, так и уже доноры с опытом.

«Проходя службу, видел, как высока потребность в донорской крови в условиях военных действий. Вернувшись с фронта, я решил, что тоже хочу стать донором. Сегодня у меня 10-ая, юбилейная, донация, в очередной раз сдаю тромбоциты. Мы не только защищаем нашу Родину с оружием в руках, но и можем быть полезными гражданскому обществу.  Засучив рукава, сегодня мы сдаем кровь, внося свою лепту в помощь людям. Тем более я из семьи медиков, моя мама и тетя врачи!», - рассказал экс-начальник штаба штурмового отряда специального назначения «Барс-6», участник второго потока «Школы героев», боец с позывным «Красавчик» Андрей Растегаев.

Эта инициатива стала ярким примером гражданской ответственности и взаимопомощи. Участники «Школы героев» вновь продемонстрировали свою готовность служить людям, даже после завершения военной службы. 

Вячеслав Яковлев после начала специальной военной операции, пройдя курс начальной военной подготовки, курс тактической медицины Евича, принял решение вступить в ряды армии добровольцем.

«Мой отец военный, 25 лет он отслужил в ВДВ. Я, можно сказать, рос в рядах армии, хотя в дальнейшем для себя я выбрал творческую профессию - звукорежиссер. Но все изменилось с началом СВО. Некоторое время, после прохождения обучения, я проработал инструктором по БПЛА в центре подготовки, а в 2023 году подписал контракт и ушел на фронт. Был тяжело ранен, потерял много крови. Меня спасли военно-полевые хирурги, которые экстренно прооперировали меня и перелили донорскую кровь. Позже я вернулся к своим ребятам и принял командование взводом. Сейчас прохожу обучение в «Школе героев», получаю новые знания и компетенции. Готов делиться своим практическим военным опытом с теми, кто занимается развитием беспилотной авиации», - поделился командир взвода беспилотных летательных аппаратов, боец с позывным «Звук» Вячеслав Яковлев.

Напомним, программа «Школа героев» является продолжением президентской программы «Время героев». Она помогает ветеранам адаптироваться в мирной жизни, развивать лидерские качества и применять боевой опыт в новых сферах. 

Участие в донорской акции – еще один шаг в их общественной миссии.

Сегодняшний день -  не только повод почтить память павших, но и возможность поблагодарить ныне живущих ветеранов за их вклад в безопасность и благополучие страны.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
293 выпускника окончили обучение с отличием, а 15 выпускников будут награждены медалью Губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном образовании».
30 июня 2025, 20:11
‍1158 выпускникам колледжа имени Нины Ляпиной вручили дипломы
293 выпускника окончили обучение с отличием, а 15 выпускников будут награждены медалью Губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном... Образование
342
В администрации Сергиевского района прошла стратегическая сессия в рамках подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период 2036 года».
30 июня 2025, 18:59
В Сергиевском районе обсудили стратегии развития здравоохранения региона
В администрации Сергиевского района прошла стратегическая сессия в рамках подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Самарской... Здравоохранение
401
Самарцам напомнили, как важно уделять внимание защите кожи летом и не допустить онкозаболеваний.
27 июня 2025, 20:31
На Некрасовском спуске набережной состоялась акция по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи
Самарцам напомнили, как важно уделять внимание защите кожи летом и не допустить онкозаболеваний. Здравоохранение
1249
В центре внимания
Восемь блогеров из Самарской области вошли в федеральную команду
1 июля 2025  13:49
Восемь блогеров из Самарской области вошли в федеральную команду "Министерства контента"
96
Шесть новых предприятий получили право на использование символики «Самарский продукт»
1 июля 2025  13:38
Шесть новых предприятий получили право на использование символики «Самарский продукт»
115
Более 8 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Самаре
1 июля 2025  13:06
Более 8 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня молодежи в Самаре
123
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником ветеранов боевых действий
1 июля 2025  10:00
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником ветеранов боевых действий
174
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
29 июня 2025  18:01
В Самаре красочным фестивалем отметили День молодежи: ФОТО
482
Весь список