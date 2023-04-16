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Весна — традиционное время сбора березового сока. Сезон длится недолго — до распускания первых листьев. Напиток популярен у россиян, а отправиться в лес за природным нектаром для многих и отдых, и приключение. Где и как собирать березовый сок рассказывает «Парламентская газета».

Березовый сок — это жидкость, вытекающая из стволов березы под действием корневого давления. Точный период сбора зависит от погодных условий. Самый его пик приходится на начало — середину апреля. С приближением лета сокодвижение в стволах замедляется, сок минерализуется, густеет, концентрация сахаров в нем снижается, и он становится непригодным для питья.

Российские законы разрешают собирать березовый сок в лесах, так же как и грибы, но важно помнить, что в заповедниках и природных парках сбор запрещен, пояснил «Парламентской газете» директор Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Валерий Викулов. Он уточнил, что лучше делать это на участках, назначенных в санитарные рубки: «Если опыта мало, то дерево после процедуры может заболеть бактериальными болезнями или даже засохнуть».

Березовый сок богат полезными микроэлементами, рассказала «Парламентской газете» врач-диетолог Елена Соломатина: «Он содержит марганец, необходимый организму для антиоксидантной защиты. Также в нем есть калий и магний. Калий убирает отеки и лишнюю жидкость из организма, укрепляет сердечную мышцу. Магний расширяет сосуды, особенно при стрессе, успокаивает. Он также необходим для формирования костной ткани».

Эксперт отметила, что природный нектар содержит органические кислоты, которые стимулируют пищеварение, и что особенно важно — в нем есть сапонин, который понижает концентрацию липидов и препятствует развитию атеросклероза.

«Много сока пить не стоит, — предупредила Елена Соломатина. — Не более двух стаканов в день при условии, что нет аллергии на пыльцу березы. Если такая аллергия есть, то употреблять жидкость нужно с осторожностью. Нежелательно пить березовый нектар людям, у которых камни в почках, поскольку он обладает мочегонным свойством».

Стоит помнить, что срок хранения сока ограничен, пить его нужно сразу. В холодильнике он стоит не больше двух-трех дней.

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