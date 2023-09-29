Вертолетчики Самарской области приняли участие на международном турнире «Кубок Дружбы»

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В Тверской области прошли международные соревнования по вертолетному спорту «Кубок Дружбы - 2023». В состязаниях личного первенства приняли участие 12 экипажей из России и Республики Беларусь.



Программа соревнований состояла из трех классических дисциплин: «полет на точность», «развозка грузов» и «слалом». Все дисциплины включали в себя элементы поисково-спасательных операций и требовали от спортсменов безупречной техники пилотирования.



По итогам соревнований в числе лидеров представители сборной Самарской области (тренер - Бибишев М.С.):

Майоров Алексей и Костин Сергей (многоборье);

Майоров Алексей и Костин Сергей (полет на точность).



Фото: минспорта СО