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Вертолетчики Самарской области приняли участие на международном турнире «Кубок Дружбы»

29 сентября 2023 18:04
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В числе лидеров представители сборной Самарской области.

В Тверской области прошли международные соревнования по вертолетному спорту «Кубок Дружбы - 2023». В состязаниях личного первенства приняли участие 12 экипажей из России и Республики Беларусь.

Программа соревнований состояла из трех классических дисциплин: «полет на точность», «развозка грузов» и «слалом». Все дисциплины включали в себя элементы поисково-спасательных операций и требовали от спортсменов безупречной техники пилотирования.

По итогам соревнований в числе лидеров представители сборной Самарской области (тренер - Бибишев М.С.):
Майоров Алексей и Костин Сергей (многоборье);
Майоров Алексей и Костин Сергей (полет на точность).
 

 

Фото:   минспорта СО

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