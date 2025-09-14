Я нашел ошибку
В День города в Самаре продолжились мероприятия фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»

14 сентября 2025 18:12
98
Сегодня вечером на площади Куйбышева выступит сводный духовой оркестр Всероссийского фестиваля «На сопках Маньчжурии» из 500 музыкантов.

В День города, 14 сентября, в Самаре продолжились мероприятия Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В летнем театре Струковского сада состоялся марафон-концерт духовых оркестров, параллельно на открытой площадке парка проходили дефиле и плац-концерты коллективов. Вместе с гостями их посетил глава Самары Иван Носков. 

«Все 14 оркестров, которые приняли участие в фестивале «На сопках Маньчжурии», стали настоящим украшением Самары в эти праздничные дни. Сделали наш День города еще более торжественным и музыкальным, показали, что значит по-настоящему любить то дело, которым занимаешься. Отдельная благодарность коллективу нашего Самарского концертного духового оркестра, который уже много лет собирает вокруг себя друзей и приглашает их к нам в гости на фестиваль. Уверен, для каждого из музыкантов из Белгорода и Курска, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, Севастополя, Тольятти, Ульяновска и Уфы Самара теперь стала немного ближе», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

В концертном марафоне приняли участие все духовые оркестры, каждый из них приготовил для самарцев в подарок ко Дню города свою программу из любимых музыкальных произведений. Например, Нижегородский Губернский оркестр подарил жителям города песни «Волжские самоцветы», «Разговор со счастьем» и другие произведения, а Самарский концертный духовой оркестр исполнил песню «Волга в сердце», «С чего начинается Родина?», «Широка страна моя родная» и другие.

«Фестиваль духовых оркестров – это не только праздничные фанфары, но и добрая память о наших дедах и отцах, которые строили новую страну. Духовая музыка – это ассоциация с тем лучшим, что было и есть в нашей жизни. Фестиваль «На сопках Маньчжурии», на мой взгляд, дал самарской музыкальной культуре новый рост и утвердил старинный прекрасный жанр – духовую музыку!» – сказал президент Самарского концертного духового оркестра Марк Коган.

Сегодня вечером в 19:35 на площади Куйбышева выступит сводный духовой оркестр Всероссийского фестиваля «На сопках Маньчжурии» из 500 музыкантов. Совместно с ветеранами специальной военной операции они исполнят 8 музыкальных произведений, в том числе Гимн Российской Федерации.

 

Фото:  администрация Самары

