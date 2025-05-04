В Дагестане толпа разгромила бутик во время распродажи

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Спортивный бутик в Кизляре анонсировал щедрую акцию — 99 рублей за любой товар из мужского отдела. Скидки привлекли так много желающих, что образовавшаяся толпа разнесла магазин, пишет «Газета.Ru».



Хозяин торговой точки отметил, что магазин не был готов к такому наплыву клиентов.

«Толпа неконтролируемая, практически все разнесли. Мы даже вещи бесплатно уже отдали, чтобы люди просто вышли. Женщины и дети были, мы им сказали: «Просто бесплатно забирайте и уходите». Чтобы эта давка закончилась», - рассказал он.

Фото: freepik.com

