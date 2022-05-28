Вакансий, где требуется знание китайского языка в Самаре, за год стало больше в 1,8 раза

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Согласно апрельскому исследованию SuperJob, китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад. Аналитики SuperJob провели анализ рынка труда в Самаре, и выяснили, какой сейчас спрос на специалистов со знанием китайского языка на российском рынке труда.

На рынке труда в мае в Самаре чаще всего требуются следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий):

· Менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

· Специалисты по логистике

· Специалисты по снабжению

· Переводчики

· Менеджеры по продажам

Среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.