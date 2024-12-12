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В "ЗИМ Галерее" в Самаре состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
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В "ЗИМ Галерее" в Самаре состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ

12 декабря 2024 10:24
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В "ЗИМ Галерее" в Самаре состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ

14 декабря в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным. Ведущие представят новую программу и расскажут о десяти новых объектах эпохи конструктивизма и модернистских шедеврах 60-80-х годов со всего мира. В процессе участники познакомятся с авторской вышивкой петербургского художника Саши Браулова и его подходом к этому жанру рукоделия.  

 

В своих работах Саша Браулов обращается к образам архитектуры авангарда: более 80 вышивок, посвященных известным архитектурным объектам  от Токио до Самары и каждый с уникальной историей - некоторые из них наделили новой функцией, а часть находится на грани уничтожения или уже уничтожены. Саша Браулов передал объем и характер каждого здания и показал совершенно по-новому брутальную и сдержанную архитектуру авангарда. 

Экспозиция перекликается с концепцией и ценностями жилого комплекса «ЗИМ Галерея», в составе которого строится первый в Самаре галерейный дом. Этот проект архитекторы разрабатывали, вдохновившись самым известным памятником конструктивизма – «Домом Наркомфина» в Москве. Кстати, в экспозиции представлены и ЖК «ЗИМ Галерея» и «Дом Наркомфина». 

Лекция станет одной из последних в этом году. Сама выставка завершится 10 января. 

Вход на лекцию свободный.

14.12 в 16.00

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

12+

Теги: Мероприятия

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