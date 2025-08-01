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В «ЗИМ Галерее» пройдет вечер каустики и две экскурсии по выставкам 3 августа

3 августа в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдут три события. В 15.00 состоится заключительная кураторская экскурсия Кристины Сырчиковой по экспозиции «Пока никто не видит» (18+). В 17.00 Алсу Коуки Амри проведет авторскую экскурсию по своей выставке «Фактура памяти» (12+). А в 19.00 начнется вечер каустики (12+). Вход на все мероприятия свободный.

Проектная фотография – это художественное высказывание, цельный проект на определенную тему, который в качестве основы использует фотографию. На выставке «Пока никто не видит» авторы из разных городов представили свои проекты – инсталляции, объекты, сайт-специфик проекты, персональные и групповые зины – о сокровенном и скрытом.

На финисаже выставки куратор Кристина Сырчикова и участники Школы проектной фотографии расскажут о каждой работе и ее авторе, а также проведут вечер каустики, на котором участники будут любоваться преобразованием световых лучей от прожектора.

Каустика света - это оптический эффект, при котором свет, отражаясь или преломляясь от поверхностей, фокусируется в виде ярких узоров или линий. Эти узоры часто можно увидеть на стенах, когда свет проходит через воду, стекло или другие прозрачные или полупрозрачные материалы.

Также в этот день пройдет авторская экскурсия Алсу Коуки Амри по выставке «Фактура памяти». Проект посвящен исследованию памяти. Передающееся из поколения в поколение наследие существует не только в материальной форме, но и в виде привычек, установок, «здравого смысла». Как разобраться с этим хрупким багажом? Через художественные образы Алсу предлагает внимательный и бережный путь к разбору прошлого и переосмыслению настоящего – путь, в котором каждый может увидеть собственную историю.

3 августа 15.00 экскурсия Кристины Сырчиковой по выставке «Пока никто не видит»

3 августа 17.00 экскурсия Алсу Коуки Амри по выставке «Фактура памяти»

3 августа 19.00 вечер каустики

Вход свободный. 12+

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: культурный центр «ЗИМ Галерея»