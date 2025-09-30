В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой

143

3 октября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка самарской художницы Оксаны Стоговой «Интерпретация истории искусств» (12+). В экспозицию войдут две серии работ, переосмысляющих шедевры мировой живописи. Вход свободный.

В переломные периоды истории художники часто обращались к произведениям мастеров прошлых эпох, чтобы свериться с творческим путем других художников и понять свой путь развития и творчества.

В «Интерпретации истории искусств» Оксана Стогова анализирует работы знаменитых художников и переносит на холст свои эмоции, связанные с их творчеством. Проект делится на две равные части: анализ и синтез. В анализе художница раскладывает колористические составляющие на прямые горизонтальные полосы, а в синтезе применяет практику дадаистов и теории случайности, чтобы через телесность определить свою точку координат в этом мире.

Оксана Стогова – одна из пионерок самарского современного искусства. Окончила Самарское художественное училище, Российский институт переподготовки работников культуры, искусства и туризма (Москва), первая стипендиатка Stuttgarter Kunstverein (Штутгарт). Основательница и куратор галереи T-ROOMS, руководитель Школы современного искусства QUADRO, участница самоорганизации «Палатка Group». Работает в техниках абстрактной живописи, коллажа, со световыми и звуковыми инсталляциями и видео. Персональные выставки художницы проходили в Самаре, Москве, немецком Штутгарте и французском Ле-Кремлен-Бисетре.

Выставка продлится до начала ноября.

3 октября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)