В Жигулёвске полицейские и общественники провели профилактическую беседу со студентами колледжа

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В Жигулёвске начальник Отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Татьяна Балуева, ведущий юрисконсульт Татьяна Серова совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, врачом-наркологом Сергеем Ли провели профилактическую беседу со студентами колледжа.



Целью встречи стало привлечение внимания молодежи к актуальной проблеме наркозависимости, пропаганда здорового образа жизни и формирования негативного отношения к употреблению наркотических веществ.



В ходе беседы Сергей Ли рассказал о последствиях употребления наркотиков, алкогольной и никотиносодержащей продукции.



Особое внимание сотрудники полиции уделили уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.



Встреча прошла в формате живого общения, студенты задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО