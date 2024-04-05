В Жигулевске прошла акция «Время добрых дел»

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5 апреля, в преддверии великого праздника Благовещение Пресвятой Богородицы, рядом с Храмом во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции г. Жигулевска Ольга Щукина и руководитель Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБОУ СОШ №14 г. Жигулевска Ирина Белобородова совместно с воспитанниками детского епархиального образовательного центра «Жигулевский Светоч» провели акцию «Время добрых дел».



Дети поздравляли автолюбителей с наступающим праздником, желали им счастья, небесной защиты. Просили их быть дисциплинированными и внимательными на дороге, вежливыми по отношению друг к другу.

Основная цель акции - не только поздравить, но и напомнить, что вежливость, доброжелательность участников дорожного движения – залог безопасности. Проведенное мероприятие подняло водителям настроение и послужило стимулом к более ответственному поведению на дороге.

После окончания мероприятия, Ольга Михайловна и Ирина Сергеевна провели с ребятами беседу о важности соблюдения Правил дорожного движения и вручили световозвращающие брелоки, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области