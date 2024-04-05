Я нашел ошибку
Главные новости:
Недостаток сна может вызвать не только плохое настроение и депрессию, но и гормональные расстройства.
Врач-гериатр назвала 5 правил здорового образа жизни для старшего поколения
Проведенное мероприятие подняло водителям настроение и послужило стимулом к более ответственному поведению на дороге.
В Жигулевске прошла акция «Время добрых дел»
В них участвовали более 300 лиц с инвалидностью и около 300 обычных спортсменов – всего более 600 человек.
В Тольятти состоялась спартакиада Специальной олимпиады Самарской области
На площадке «Единой России» в областной столице встретились представители бизнес-сообщества, законодательной и исполнительной власти, эксперты и предприниматели.
В Самаре обсудили стратегию работы партпроекта «Предпринимательство» в регионе
Ущерб от которого превысил 200 млн рублей.
Арестовано имущество Всероссийского общества глухих на время расследования дела о растрате
В пресс-службе уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован. Девушку отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили на принудительные работы
Её протестируют на ж/д переездах.
В России студенты создали глушилку беспроводных наушников
Для оказания помощи на место происшествия отправились спасатели.
Снесло течением: в селе Смышляева машина затонула при попытке проехать под ж/д мостом
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.31
-0.08
EUR 100.07
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Жигулевске прошла акция «Время добрых дел»

5 апреля 2024 21:23
112
Проведенное мероприятие подняло водителям настроение и послужило стимулом к более ответственному поведению на дороге.

5 апреля, в преддверии великого праздника Благовещение Пресвятой Богородицы, рядом с Храмом во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции г. Жигулевска Ольга Щукина и руководитель Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБОУ СОШ №14 г. Жигулевска Ирина Белобородова совместно с воспитанниками детского епархиального образовательного центра «Жигулевский Светоч» провели акцию «Время добрых дел».

Дети поздравляли автолюбителей с наступающим праздником, желали им счастья, небесной защиты. Просили их быть дисциплинированными и внимательными на дороге, вежливыми по отношению друг к другу.
Основная цель акции - не только поздравить, но и напомнить, что вежливость, доброжелательность участников дорожного движения – залог безопасности. Проведенное мероприятие подняло водителям настроение и послужило стимулом к более ответственному поведению на дороге.
После окончания мероприятия, Ольга Михайловна и Ирина Сергеевна провели с ребятами беседу о важности соблюдения Правил дорожного движения и вручили световозвращающие брелоки, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
202
В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы
5 апреля 2024  13:38
В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы
254
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
5 апреля 2024  12:59
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
259
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
5 апреля 2024  12:50
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
458
Дмитрий Азаров обсудил с командованием армии помощь подразделениям, где служат самарцы.
4 апреля 2024  18:45
Губернатор Дмитрий Азаров передал дополнительную технику в зону СВО
424
Весь список