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В Жигулевске два подростка вышли погулять с собакой и пропали

3 июля 2024 17:23
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Помощь в розыске мальчиков оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и жители города.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить по тел. 8(84862)2-23-90, 8(84862)3-10-08 – дежурная часть, 88486231469 – отдел уголовного розыска.

Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавших Константина Голубцова 2010 года рождения и Даниила Старых 14.10.2008 года рождения, проживающих в г. Жигулевск, которые 2 июля текущего года около 18:00 час. ушли из дома, расположенного на ул. Никитина выгуливать собаку, и до настоящего времени их местонахождение не известно.

Ориентировки с приметами пропавших подростков направлены в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске мальчиков оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и жители города.

Приметы разыскиваемых:

1. Рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы темного цвета короткие. Особых примет не имеет. Был одет: черная футболка с надписью белого цвета, шорты серого цвета «Найк», кроссовки черного цвета, носки черного цвета.

2. Рост 165-173 см., среднего телосложения, волосы темного цвета короткие, глаза зелено-карие. Особых примет не имеет. Был одет: черная футболка с серым принтом, шорты черного цвета, коричневые сандали.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в О МВД России по г. Жигулёвску, расположенное по адресу: ул. Декабристов, 4 или по тел. 8(84862)2-23-90, 8(84862)3-10-08 – дежурная часть, 88486231469 – отдел уголовного розыска. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно установить бесплатно.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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