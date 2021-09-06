В женской ИК-15 Самарской области провели закрытие летней спартакиады

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В спортивных мероприятиях наряду с сотрудниками колонии участвовали осужденные женщины, содержащиеся в исправительном учреждении. Программа была насыщенной и содержательной.

Вначале участники впустили на арену олимпийского мишку. Он надел на спортивные фигуры олимпийские кольца.

Затем состоялись соревнования по волейболу, армрестлингу, теннису, бадминтону, отжиманию и другим видам.

Как отметил заместитель начальника исправительной колонии №15 подполковник внутренней службы Юлия Бурухина, проведенные спортивные соревнования положительно сказались не только на физическом самочувствии их участников, но и помогли укрепить морально-психологическую атмосферу среди сотрудников колонии и осужденных.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области