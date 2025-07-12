В заключительном матче межсезонья «Крылья Советов» уступили «Ахмату»

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Самарские "Крылья Советов" в субботу, 12 июля, играли с грозненским "Ахматом" в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на тренировочной базе в Новогорске.

"Крылья" уступили со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 80-й минуте.

Эта игра стала последней для самарцев в межсезонье, теперь команда будет готовиться к старту нового чемпионата, первая игра которого состоится 19 июля, в субботу. "Крылья" встретятся с тольяттинским "Акроном".

Фото: сайт ФК