Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе сохраняется жаркая погода: соблюдайте меры безопасности
В регионе сохраняется жаркая погода: соблюдайте меры безопасности
В Останкинскую башню несколько раз ударила молния
В Останкинскую башню несколько раз ударила молния
Мишустин распорядился провести авиасалон МАКС в 2026 и 2027 годах
Мишустин распорядился провести авиасалон МАКС в 2026 и 2027 годах
В заключительном матче межсезонья «Крылья Советов» уступили «Ахмату»
В заключительном матче межсезонья «Крылья Советов» уступили «Ахмату»
Пожилые водители могут столкнуться с новыми требованиями к вождению
Пожилые водители могут столкнуться с новыми требованиями к вождению
В Похвистневском районе утонули два человека
В Похвистневском районе утонули два человека
На Волге в Самаре затонул плавучий дом с шестью пассажирами
На Волге в Самаре затонул плавучий дом с шестью пассажирами
В Самаре ураган повалил дерево на палатку: двое погибших
В Самаре ураган повалил дерево на палатку: двое погибших
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.89
-0.01
EUR 91.12
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
16 июля в самарском зоопарке пройдет День змеи
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В заключительном матче межсезонья «Крылья Советов» уступили «Ахмату»

12 июля 2025 21:21
178
В заключительном матче межсезонья «Крылья Советов» уступили «Ахмату»

Самарские "Крылья Советов" в субботу, 12 июля, играли с грозненским "Ахматом" в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на тренировочной базе в Новогорске.

 "Крылья" уступили со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 80-й минуте.

Эта игра стала последней для самарцев в межсезонье, теперь команда будет готовиться к старту нового чемпионата, первая игра которого состоится 19 июля, в субботу. "Крылья" встретятся с тольяттинским "Акроном".

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Крылья Советов» отправились на контрольный матч с «Ахматом»
11 июля 2025, 22:34
«Крылья Советов» отправились на контрольный матч с «Ахматом»
Перед выездом на заключительный матч межсезонья «Крылья» провели предматчевую тренировку. Спорт
590
Джимми Марин – новый игрок «Крыльев Советов»
11 июля 2025, 21:31
Джимми Марин – новый игрок «Крыльев Советов»
27-летний полузащитник Джимми Марин подписал трёхлетний контракт. Спорт
419
«Крылья Советов» арендовали защитника «Динамо» Ивана Лепского
09 июля 2025, 19:26
«Крылья Советов» арендовали защитника «Динамо» Ивана Лепского
С 2022 года он выступал за «Динамо-2», с которым стал победителем группы 2 «Дивизиона Б» Второй лиги. Футбол в Самаре
526
В центре внимания
В жару в Самаре усилен полив дорожного полотна и запущена аэрация воздуха
12 июля 2025  18:15
В жару в Самаре усилен полив дорожного полотна и запущена аэрация воздуха
196
В Самарскую область приехала глава Минсельхоза России Оксана Лут
12 июля 2025  12:45
Самарскую область посетила глава Минсельхоза России Оксана Лут
380
 В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение в связи с проведением форума «иВолга»
12 июля 2025  11:11
 В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение в связи с проведением форума «иВолга»
564
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
11 июля 2025  20:05
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
386
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
11 июля 2025  18:42
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
447
Весь список