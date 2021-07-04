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В ЗАГСах попросили самарцев не разводиться в один праздничный день

4 июля 2021 12:31
154
В ЗАГСах попросили самарцев не разводиться в один праздничный день

В четверг, 8 июля, в Самарской области пройдет акция «День без разводов». Мероприятие приурочили к празднику День семьи, любви и верности.

— Управление ЗАГС Самарской области обращается с просьбой отложить в этот день решение вопросов, связанных с государственной регистрацией расторжения брака.

Семья — главная ценность в жизни каждого человека! — рассказали чиновники.

По данным Самарастата, в 2019 году на 20 095 браков пришелся 13 551 развод. Полная статистика за 2020 год пока не опубликована. Ранее была озвучена информация только за 4 месяца 2020 года: 3431 пар развелись в регионе, пишет 63.ру.

Теги: ЗАГС развод свадьба

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