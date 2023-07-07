В выходные в Самарской области снова будут искать пьяных водителей

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С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 07 по 08 июля текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, особое внимание сотрудники полиции уделят автомобилистам, допускающим выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим, нарушающие правила маневрирования.

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге. Необходимо проявлять максимальную ответственность в вопросах безопасности дорожного движения!