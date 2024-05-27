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В Волжском районе прошел рейд по должникам-алиментщикам

27 мая 2024 17:26
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Всего с начала 2024 года сотрудниками Службы взыскано свыше 330 миллионов рублей задолженности по алиментам.

В преддверии Дня защиты детей и в рамках акции «Судебные приставы – детям» в Волжском районе прошел рейд по должникам-алиментщикам имеющим задолженность перед своими детьми.

Далеко не все жители области добросовестно исполняют свои обязательства. Сотрудники Главного управления ФССП России по Самарской области ежедневно отстаивают законные интересы несовершеннолетних граждан, напоминая родителям об их долге помогать собственным детям. 

В рамках мероприятия «Судебные приставы – детям» сотрудники отделения Волжского района провели рейд по должникам-алиментщикам. Первый должник — житель поселка Смышляевка. Задолженность мужчины перед ребенком составляет почти 40 тысяч рублей. В настоящее время он официально не трудоустроен, но, по словам самого должника, находится в активном поиске работы.

Говорит, что хоть и не совершает платежей ежемесячно, но о ребенке не забыл и про долг помнит. Старается переводить деньги, как только они появляются. Квитанции о прямом переводе взыскателю обещал предоставить на приеме, на который его вызвал судебный пристав, вручив требование.

Сотрудники Службы отмечают, что наиболее действенными мерами принудительного исполнения, применяемые в отношении неплательщиков, остаются: ограничение в праве на управление транспортным средством и ограничение выезда за пределы Российской Федерации. В настоящее время в праве на управление транспортным средством ограничены свыше 2 тысяч должников по алиментным обязательствам. Не могут покинуть пределы страны 7,5 тысяч таких граждан.

Всего с начала 2024 года сотрудниками Службы взыскано свыше 330 миллионов рублей задолженности по алиментам.

Сотрудники Главного управления ФССП России по Самарской области напоминают, что ни одна из применяемых мер принудительного исполнения не снимает с граждан обязанности выплачивать своему ребенку алименты, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

 

 

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