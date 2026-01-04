В Волжском районе сотрудники ГАИ СО помогли юной спортсменке не опоздать на важные соревнования

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь юной спортсменке, оказавшейся в трудной дорожной ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Осуществляя патрулирование на 6 км автодороги «Волжский–Курумоч–«М5-«Урал»» в условиях сильного снегопада, сотрудники отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району заметили на обочине автомобиль с поврежденным колесом.

Полицейские предложили помощь водителю 1963 года рождения и его внучке, которые по дороге в Самару на важные соревнования попали в сложную дорожную ситуацию.

Сотрудники полиции быстро помогли мужчине заменить колесо, убедились в исправности автомобиля и дали рекомендации по безопасному движению. Юная спортсменка и ее дедушка искренне поблагодарили полицейских за помощь.

Благодаря слаженным действиям госавтоинспекторов девочка получила шанс выступить на соревнованиях, а её дедушка — спокойно добраться до места назначения.

Фото предоставлено пресс-службрй ГУ МВД СО