в волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев

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В новогоднюю ночь и на январские праздники массовых гуляний в Самаре не будет. Создать праздничную атмосферу призвана яркая иллюминация, новогодние арт-объекты, активности на спортивных площадках.

По традиции, площадь Куйбышева - это главная новогодняя площадка. Возведенный здесь комплекс позволяет создать условия для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.

Центральная часть площади – это «Сказочный лес». Здесь среди сосен разместились инсталляции, созданные по мотивам любимых сказок. Создан городок ледовых скульптур - персонажей «Союзмультфильма».

Для любителей активного отдыха на площади залиты три катка – для массового катания, для игры в хоккей и специальный – детский.

В этом году впервые на площади заработает спортивно-развлекательная зона «Зимние забавы».

Подробнее о работе площади Куйбышева - https://samadm.ru/media/news/34874/