В условиях сильной жары сотрудники Самарской Госавтоинспекции окажут помощь участникам дорожного движения

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По прогнозам синоптиков на территории Самарской области установилась жаркая погода.



При такой погоде довольно часто возникают ситуации, которые могут привести к образованию затруднений в движении транспорта и даже совершению дорожно-транспортных происшествий, например, неожиданная поломка автомобиля или ухудшение самочувствия водителя.



В условиях сильной жары сотрудники Самарской Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. На маршрутах патрулирования автоинспекторы будут не только давать рекомендации по безопасной поездке, и предупреждать о недопустимости оставления детей и животных в салоне, но и при необходимости раздавать водителям и пассажирам бутилированную воду.



С учетом сложившихся погодных условий Госавтоинспекция региона рекомендует автолюбителям перед началом поездки выбирать оптимальный временной промежуток во избежание попадания в пробки и запасаться питьевой водой, а во время движения внимательно следить за техническим состоянием автомобиля и собственным самочувствием, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

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