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В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился чемпионат по служебно-боевой стрельбе

13 марта 2025 15:20
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В Самаре росгвардейские спецназовцы определили лучших стрелков.

В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился чемпионат по служебно-боевой стрельбе. Он проводился на войсковом стрельбище регионального управления. За звание лучших стрелков боролись 35 росгвардейцев из всех четырех специальных подразделений входящих в состав территориального управления ведомства.

Участникам необходимо было продемонстрировать навыки владения пистолетом, автоматом и пулеметом. Огонь велся на различные дистанции (от 25 до 100 метров) из различных положений. При этом спецназовцам необходимо было выполнить упражнения за минимальное время, а за допущение ошибок при их выполнении и промахи начислялись штрафные очки.

Особенностью соревнований являлось сочетание физических нагрузок с демонстрацией стрелковых навыков. Например, перед началом стрельбы необходимо было десять раз поднять гирю или выполнить упражнение «берпи». Стоит отметить, что все упражнения сотрудники специальных подразделений Росгвардии выполняли в средствах индивидуальной бронезащиты.

По итогам чемпионата лучшие результаты показала команда ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области, вторыми стали бойцы «транспортного» ОМОН, на третьем месте расположились представители тольяттинского ОМОН «Орлан», сообщаетпресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия Самара

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