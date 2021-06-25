В УИИ Самарской области провели «родительский день»

38

Всероссийская акция «Родительский день в УИИ» проведена с целью правового регулирования воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными и их родителями, опекунами и законными представителями.

К участию в акции были приглашены представители прокуратуры, районные отделы МВД, священнослужители и работники центров социальной помощи семье и детям.

В филиалах УИИ для подростков и их родителей организованы лекции, профилактические беседы, различные тренинги.

В ходе встреч оказывалась правовая и психологическая помощь, проводилась разъяснительная работа о необходимости формирования с раннего возраста осознанного отказа от употребления алкоголя и наркотических средств.

Психологи в свою очередь беседовали с родителями о роли семьи в воспитании подрастающего поколения, о возникающих семейных проблемах и их решении.

Как сказал начальник УИИ УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Киселев, работа по взаимодействию с родителями в перевоспитании подростков, имеющих проблемы с законом, играет важную роль в профилактике повторных преступлений среди несовершеннолетних. Поэтому мероприятие, направленное на формирование законопослушного поведения, запланировано проводить регулярно, сообщили в пресс-службе УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО