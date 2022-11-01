В УФСИН СО успешно оказывается медпомощь осужденным женщинам

81

На договорной основе с медицинским учреждением здравоохранения Самарской области, с использованием современной аппаратуры и при участии высококвалифицированного медицинского персонала, в рамках проведения ежегодной диспансеризации пациенткам проведено ультразвуковое исследование.

Вместе с тем, на первом этапе было проведено обследование более 40 осужденным женщинам и определена дальнейшая необходимость в лечении.

Врио начальника МСЧ-63 полковник внутренней службы Алима Садыкова отметила, что совершенствование оказания медицинской помощи женщинам является одним из приоритетных направлений развития пенитенциарного здравоохранения, позволяющее улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных условиях, расширить охват проведением лечебно-диагностических мероприятий, оптимизировать случаи плановой госпитализации пациентов в лечебно-профилактические учреждения. В достижении данных целей ведущая роль отводится грамотному подходу к организации взаимодействия медицинской службы УИС Самарской области с государственными учреждениями здравоохранения, оказывающими квалифицированную медицинскую помощь и врачебное консультирование.

Фото: УФСИН СО