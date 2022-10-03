В УФСИН СО организовано оказание медицинской помощи осужденным, страдающим онкологией

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Работа пенитенциарных медиков ведется совместно с сотрудниками Самарского областного клинического диспансера.



В результате взаимодействия осуществляется установка клинического диагноза пациентам с подозрением на онкологическую патологию, проводится диспансерное наблюдение на основе установленных стандартов медицинской помощи и назначается необходимое противоопухолевое, в том числе хирургическое лечение онкологической патологии.



В ходе своевременно организованных действий медицинского персонала оказана специализированная помощь более 30 больным с различной локализацией онкологической патологии.



Как сказала врио начальника МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Алима Садыкова, совершенствование качества оказания медицинской помощи онкологическим пациентам, своевременное установление клинического диагноза и назначение квалифицированного лечения является приоритетной задачей, стоящей перед всей медицинской службой УИС Самарской области, позволяющей улучшить качество жизни граждан, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО