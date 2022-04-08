В ТТУ Самары усовершенствовали мойку подвижного состава

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Запрограммировали на эффективность.

Мойка подвижного состава предприятия была модернизирована, появился ряд значительных преимуществ. Она начала обслуживать не только одиночные вагоны, но и сцепленные составы из двух вагонов, а также трехсекционные. На очистку сцепного состава теперь уходит всего около 1 минуты. Длинный вагон проходит через мойку за 1 минуту 30 секунд. Это в 2-3 раза быстрее, чем при использовании старой мойки. К тому же сейчас наружная очистка стала куда более экономичной. Расход не только электроэнергии, но и воды – ниже.

Помимо этого, есть еще одно ноу-хау – новые установленные датчики, чтобы вагон можно было прогонять через мойку в обратную сторону, если требуется помыть его еще раз.

Фото: администрация Самары