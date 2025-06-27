В тольяттинской горбольнице прошли учения по эвакуации при возникновении пожара

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В Городской клинической больнице № 1 имени В.А. Гройсмана г. Тольятти прошли учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации при возникновении пожара. Тренировка была направлена на отработку плана эвакуации, взаимодействие персонала и оперативность реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Сигнал тревоги поступил через систему раннего обнаружения и оповещения о пожаре. После этого персонал оперативно приступил к эвакуации пациентов, в том числе с условным использованием носилок для тех, кто не может передвигаться самостоятельно. Также были задействованы средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Огнеборцами МЧС России была отработана схема боевого развертывания. Завершающим этапом стал сбор эвакуированных в безопасной зоне, проведение переклички и подсчёт участников.

Пять ключевых этапов действий при пожаре — тревога, вызов пожарной охраны, эвакуация, сбор в безопасном месте и перекличка — были выполнены в полном объеме.

Проведение подобных тренировок имеет особое значение для учреждений здравоохранения, учитывая сложный профиль объектов и специфику контингента. Учебная эвакуация показала готовность медицинского персонала действовать слаженно и эффективно в экстренной ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО