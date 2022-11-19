151

В Тольятти завершился городской этап конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения.

Во Дворце творчества детей и молодежи городского округа Тольятти состоялся финал конкурса-фестиваля #ЮИД среди городских школ. В мероприятии приняли участие 16 команд, отобранных жюри на районных этапах соревнований.



Уже традиционно организаторами городского этапа конкурса стали территориальная Госавтоинспекция, Департамент образования тольяттинской администрации и «ТЛТ Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Учащиеся общеобразовательных учреждений подготовили выступления в жанрах мюзикла, мини-спектакля и агитбригад, посвященные теме «Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!». С помощью своих театрализованных представлений школьники напомнили об основных правилах поведения на дороге и ПДД и, конечно же, о необходимости использовать в темное время суток световозвращающие элементы на одежде.

Команды участников были поделены на две возрастные категории: младшую – с 1 по 5 классы и старшую – с 6 по 11 классы. Ребята в полной мере показали свои артистические способности и таланты.

Голоса распределились следующим образом:

Младшая возрастная категория

1. Школа № 58;

2. Школа № 66;

3. Лицей № 51.



Старшая возрастная категория

1. Школа № 71;

2. Гимназия № 9;

3. Школа № 16.



Всех участников конкурса-фестиваля отметили дипломами и сладкими призами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО