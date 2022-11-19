В Тольятти завершился городской этап конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения.
Во Дворце творчества детей и молодежи городского округа Тольятти состоялся финал конкурса-фестиваля #ЮИД среди городских школ. В мероприятии приняли участие 16 команд, отобранных жюри на районных этапах соревнований.
Уже традиционно организаторами городского этапа конкурса стали территориальная Госавтоинспекция, Департамент образования тольяттинской администрации и «ТЛТ Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».
Учащиеся общеобразовательных учреждений подготовили выступления в жанрах мюзикла, мини-спектакля и агитбригад, посвященные теме «Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!». С помощью своих театрализованных представлений школьники напомнили об основных правилах поведения на дороге и ПДД и, конечно же, о необходимости использовать в темное время суток световозвращающие элементы на одежде.
Команды участников были поделены на две возрастные категории: младшую – с 1 по 5 классы и старшую – с 6 по 11 классы. Ребята в полной мере показали свои артистические способности и таланты.
Голоса распределились следующим образом:
Младшая возрастная категория
1. Школа № 58;
2. Школа № 66;
3. Лицей № 51.
Старшая возрастная категория
1. Школа № 71;
2. Гимназия № 9;
3. Школа № 16.
Всех участников конкурса-фестиваля отметили дипломами и сладкими призами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО