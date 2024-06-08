В Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города

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В Управлении МВД России по городу Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста: отличники, спортсмены, активисты школ, победители городских олимпиад.



С важным и значимым событием молодых людей поздравили: начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Штангрет и Ирина Шитова, главный специалист «Движения Первых» в Тольятти, а также родные и близкие ребят.



Хейрулла Мирзоевич, обратившись к присутствующим с приветственным словом отметил: «Молодежь – будущее России! Вы юные, умные и жизнерадостные, являетесь яркими представителями нашей страны. Для вас сегодня произойдет шаг во взрослую жизнь. Хочется пожелать вам удачи, с честью несите звание гражданина Российской Федерации, так как вы – наше будущее!».



В ходе торжественной церемонии ребята получили из рук начальника У МВД России по города Тольятти главный документ гражданина России и экземпляр Конституции РФ.



Татьяна Штангрет, в свою очередь, произнесла слова напутствия, пожелав молодым людям быть добропорядочными гражданами нашей страны, хранить и преумножать традиции России, а также напомнила о важности бережного обращения с документом.



Закончилось мероприятие принесением клятвы, юные патриоты произнесли обещание на верность Российской Федерации, а затем сделали общую фотографию, получив памятные подарки от представителей «Движения первых».



В свою очередь, ребята поблагодарили полицейских и общественников и пообещали быть законопослушными гражданами нашей страны.