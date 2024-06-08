Я нашел ошибку
Главные новости:
Убийство Игоря Талькова раскрыто
Убийство Игоря Талькова раскрыто
Минстрою отказали в смене зонирования для застройки стадиона "Восход" в Самаре
Минстрою отказали в смене зонирования для застройки стадиона "Восход" в Самаре
На городские пляжи Самары завезут порядка 11,5 тысячи тонн песка
На городские пляжи Самары завезут порядка 11,5 тысячи тонн песка
В Сызранском районе произошло столкновение грузовика-фуры и легкового автомобиля
В Сызранском районе произошло столкновение грузовика-фуры и легкового автомобиля
В Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города
В Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города
пять пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах
Пять пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах
В Самаре трое жителей продавали наркотики через Интернет-магазин
В Самаре трое жителей пытались продавать наркотики через Интернет-магазин
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Сохрани жизнь»
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Сохрани жизнь»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0
EUR 96.69
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
САТОБ стал центральной площадкой проекта "Пушкинские дни"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города

8 июня 2024 12:53
113
В Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города

В Управлении МВД России по городу Тольятти состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста: отличники, спортсмены, активисты школ, победители городских олимпиад.

С важным и значимым событием молодых людей поздравили: начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Штангрет и Ирина Шитова, главный специалист «Движения Первых» в Тольятти, а также родные и близкие ребят.

Хейрулла Мирзоевич, обратившись к присутствующим с приветственным словом отметил: «Молодежь – будущее России! Вы юные, умные и жизнерадостные, являетесь яркими представителями нашей страны. Для вас сегодня произойдет шаг во взрослую жизнь. Хочется пожелать вам удачи, с честью несите звание гражданина Российской Федерации, так как вы – наше будущее!».

В ходе торжественной церемонии ребята получили из рук начальника У МВД России по города Тольятти главный документ гражданина России и экземпляр Конституции РФ.

Татьяна Штангрет, в свою очередь, произнесла слова напутствия, пожелав молодым людям быть добропорядочными гражданами нашей страны, хранить и преумножать традиции России, а также напомнила о важности бережного обращения с документом.

Закончилось мероприятие принесением клятвы, юные патриоты произнесли обещание на верность Российской Федерации, а затем сделали общую фотографию, получив памятные подарки от представителей «Движения первых».

В свою очередь, ребята поблагодарили полицейских и общественников и пообещали быть законопослушными гражданами нашей страны.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На городские пляжи Самары завезут порядка 11,5 тысячи тонн песка
8 июня 2024  13:24
На городские пляжи Самары завезут порядка 11,5 тысячи тонн песка
101
Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне «Тольятти» составит не менее 4,5 млрд рублей.
7 июня 2024  19:32
В регионе откроют производство суверенных ветроэнергетических установок большой мощности
357
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам.
7 июня 2024  17:43
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры
354
Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение.
7 июня 2024  15:09
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Росморречфлота создание транспортного хаба на Волге
403
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
7 июня 2024  13:10
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
293
Весь список