В Тольятти работника банка поблагодарили за помощь в спасении сбережений пенсионера

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Так, в конце мая текущего года 68-летняя жительница Тольятти пришла в один из офисов банка, расположенного в Автозаводском районе, и попыталась снять со счетов свои деньги в сумме более 300 000 рублей.

Работник финансовой организации – Ксения Георгиевна стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, предположила, что местную жительницу хотят обмануть мошенники. Финансист, согласно разработанному сотрудниками полиции алгоритму действий в подобных ситуациях, вызвала наряд полиции. Прибывшие на место оперуполномоченные уголовного розыска разъяснили доверчивой женщине, что та чуть не стала жертвой обмана.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

В рамках акции «Им благодарна полиция» сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе вручили Ксении Георгиевне благодарственное письмо. Бдительность сотрудницы банка позволила пресечь мошеннические действия. Полицейские поблагодарили девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.

«В случае если вам звонят из банка и убеждают «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте: тот, кто звонит вам – и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в финансово-кредитное учреждение и в полицию. Обратиться нужно в ближайший отдел полиции или по телефону 102», – подчеркнули сотрудники полиции.