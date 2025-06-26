Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе
В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе
Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников
Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников
у «Крыльев Советов» появился новый игрок
У «Крыльев Советов» появился новый игрок
работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров
Работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи
Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи
В Волжском районе пожар тушили больше двух часов
В Волжском районе пожар тушили больше двух часов
Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях
Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.2
-0.19
EUR 91.06
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти работника банка поблагодарили за помощь в спасении сбережений пенсионера

26 июня 2025 10:24
144
В Тольятти работника банка поблагодарили за помощь в спасении сбережений пенсионера

Так, в конце мая текущего года 68-летняя жительница Тольятти пришла в один из офисов банка, расположенного в Автозаводском районе, и попыталась снять со счетов свои деньги в сумме более 300 000 рублей.

Работник финансовой организации – Ксения Георгиевна стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, предположила, что местную жительницу хотят обмануть мошенники. Финансист, согласно разработанному сотрудниками полиции алгоритму действий в подобных ситуациях, вызвала наряд полиции. Прибывшие на место оперуполномоченные уголовного розыска разъяснили доверчивой женщине, что та чуть не стала жертвой обмана.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

В рамках акции «Им благодарна полиция» сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе вручили Ксении Георгиевне благодарственное письмо. Бдительность сотрудницы банка позволила пресечь мошеннические действия. Полицейские поблагодарили девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.

«В случае если вам звонят из банка и убеждают «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте: тот, кто звонит вам – и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в финансово-кредитное учреждение и в полицию. Обратиться нужно в ближайший отдел полиции или по телефону 102», – подчеркнули сотрудники полиции.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
273
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
419
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
319
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
336
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
315
Весь список