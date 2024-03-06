В Тольятти прошло первенство ПФО среди юниоров и юниорок до 21 года по тхэквондо ВТФ

85

В Тольятти в минувшие выходные прошло первенство ПФО среди юниоров и юниорок до 21 года по тхэквондо ВТФ. По итогам соревнований сборная Самарской области заняла первое общекомандное место. Спортсмены региона завоевали 19 медалей.



Дмитрий Балахнеев (до 54 кг) - золото

Павел Ковтун (до 58 кг)

Дмитрий Сушков (до 87 кг)

Алиса Ангелова (до 46 кг)

Анна Зяблицева (до 57 кг)

Анастасия Баннова (до 62 кг)

Кристина Сергеева (свыше 73 кг)

Анна Логвинова (до 49 кг)

Илюза Гайнулина (до 46 кг) - серебро

Никита Егоров (до 68 кг)

Виктория Еремина (до 49 кг)

Алексей Кузминов (до 58 кг)

Кира Скворцова (до 57 кг)

Егор Шишканов (до 54 кг)

Кирилл Хорев (до 58 кг) - бронза

Алина Гуляева (до 46 кг)

Елизавета Александрова (до 53 кг)

Денис Жарков (до 54 кг)

Егор Кончинов (до 74 кг)

Фото: минспорта СО