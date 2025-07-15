В Тольятти прошел гастрономический фестиваль "Рыба моя"

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Событие (0+) вернулось после пятилетнего перерыва. С инициативой его возрождения выступили сами жители.

В минувшие выходные в Тольятти развернулся настоящий праздник вкуса и творчества. В Автограде прошел пятый юбилейный гастрономический фестиваль "Рыба моя". Для участников подготовили не только конкурс рыбных блюд.



Гастрономическая программа гармонично переплелась с интерактивной и просветительской. В нее вошли творческие мастер-классы по изготовлению сувениров, лекции и экскурсии, посвященные краеведению и богатым традициям региона, пишет Сова.