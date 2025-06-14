В Тольятти пройдет пятый ретрофестиваль «Жигули»

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Пятый тольяттинский ретрофестиваль «Жигули» состоится 18-20 июля на территории Паркового комплекса истории техники, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

19 июля, в главный и самый насыщенный день фестиваля, вход на территорию Паркового комплекса для зрителей и участников - свободный!



Вы сможете не только осмотреть ретроэкспозицию и принять участие в обширной развлекательной программе Фестиваля, но и насладиться огромным количеством экспонатов Музея совершенно бесплатно.

Фото: администрация Тольятти