В Тольятти подвели итоги деятельности и отработали навыки тушения пожара на «АвтоВАЗе»

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В Тольятти состоялись пожарно-тактические учения (ПТУ) в рамках подведения итогов деятельности Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона за 2024 год.

Подразделения МЧС России под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Сергея Аникина отрабатывали взаимодействие с персоналом АвтоВАЗа, пожарной службой предприятия и службами жизнеобеспечения города при тушении условного пожара.

По легенде, в одном из цехов произошла авария, розлив масла привел к возгоранию. Система противопожарной защиты здания и пожарная сигнализация сработали в штатном режиме. Во время эвакуации один человек оказался в дымовой ловушке и не смог выбраться самостоятельно.

Огнеборцы, прибывшие на место пожара, вывели пострадавшего из здания на свежий воздух, используя специальное спасательное оборудование. Условный пожар был успешно потушен на площади 180 квадратных метров.

«Проведение таких мероприятий необходимо для снижения рисков и подготовки к действиям в экстренной ситуации. Основной задачей было отработать действия личного состава при тушении пожара и эвакуации персонала. Все поставленные цели учения были успешно достигнуты, - отметил заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Игорь Быков.

Всего в проведении ПТУ было задействовано 68 человек личного состава и 22 единицы техники от Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона.

По завершении учения на территории 11 пожарно-спасательной части 31 отряда состоялось совещание с руководящим составом и службами пожаротушения территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области.

В рамках мероприятий по подведению итогов деятельности прошла церемония награждения особо отличившихся сотрудников ведомства.

Министр по региональной безопасности Евгений Московцев и начальник областного управления МЧС России Сергей Аникин вручили Почетные грамоты, Благодарственные письма Губернатора Самарской области и ведомственные медали 17 сотрудникам федеральной противопожарной службы.

Фото: ГУ МЧС СО