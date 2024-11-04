В Тольятти планируют снести стадион «Торпедо»

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В Самарской области могут построить новый стадион. Такое предположение озвучил учредитель футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов.

— Мы хотим строить стадион, на 14 тысяч зрителей. Есть проморолик в интернет, который кто-то опубликовал. Наша идея — полностью снести старый стадион «Торпедо» и на его месте построить новый. Но есть загвоздки. Пока нечего обсуждать. Когда мы будем готовы анонсировать, мы это сделаем, — рассказал Павел Морозов.

Вопрос строительства нового стадиона в Тольятти возник не на пустом месте. Сейчас «Акрон» делит с «Крыльями Советов» поле «Солидарность Самара Арены». И это вызывает вопросы у многих болельщиков обеих команд.

До выхода в РПЛ домашней ареной для тольяттинской команды был стадион «Кристалл» в Жигулёвске. А к «Торпедо» приписана «Лада-Тольятти». Футбольное поле здесь оснащено системой подогрева и орошения.

Но кроме состязаний по футболу, площадка используется и для других соревнований. На территории «Торпедо» есть 8 беговых дорожек, сектора для легкой атлетики, залы ОФП и тяжелой атлетики. Также здесь есть малая спортивная арена (зал на 16400 посадочных мест с крытым катком), хоккейная площадка, теннисный корт, 6 стандартных футбольных полей.

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году «Торпедо» стал базой для тренировок сборной Швейцарии. Перед приездом иностранных спортсменов стадион капитально отремонтировали. А по итогу соревнования Международная федерация футбола признала «Торпедо» одним из лучших тренировочных полей в России, пишет 63.ру.