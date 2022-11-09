В Тольятти открылась музейная экспозиция, посвященной 50-летию УМВД Тольятти и 105-летию Советской милиции

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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел на базе Института права Тольяттинского государственного университета открылась музейная экспозиция, посвященная 50-летию У МВД России по г. Тольятти и 105-летию Советской милиции.

Это студенческий проект, который воплотили в жизнь учащиеся Университета – Дмитрий Исмайлов, Мамина Алина – под руководством майора полиции в отставке, старшего преподавателя кафедры «Уголовное право и процесс» Алексея Мурузиди. Проект реализован совместно с представителем Общественного совета при территориальном ОВД Светланой Вершининой. Огромный вклад в подготовку экспозиции внесла подполковник милиции в отставке Марина Рачиба, которая, являясь руководителем музея истории ОВД Самарской области, оказала неоценимую помощь в работе с музейными материалами.



Гостями открывшейся экспозиции стали сотрудники полиции, общественники, ветераны органов внутренних дел и студенты Тольяттинского государственного университета. Всем присутствующим представилась возможность изучить материалы о деятельности милиции и полиции, начиная с 90-х годов прошлого века. Авторы проекта собрали истории о сотрудниках правоохранительных органов, которые в разные годы боролись с криминальными группировками, о людях, посвятивших свои жизни служению Родине. Помимо фотографий, в числе экспонатов элементы экипировки сотрудников органов внутренних дел города Тольятти, информационные материалы, книги и журналы, значки и даже образцы демилитаризованных (охолощенных) боеприпасов времен контртеррористической операции на Северном Кавказе.

На мероприятии присутствовала руководитель музея истории ОВД Самарской области подполковник милиции в отставке Марина Рачиба, которая рассказала посетителям экспозиции о выходе в свет книги «Как это было» о становлении тольяттинского гарнизона милиции, которую написал заслуженный работник МВД России полковник милиции в отставке Виктор Михайлов. «Книга написана специально для молодых сотрудников, которые часто допускают ошибки только потому, что им не с кем посоветоваться при принятии важных решений. В ней рассказывается об основных приоритетах и правилах, придерживаясь которых, сотрудники смогут избежать ошибок как в профессии, так и в жизни». Марина Сергеевна вручила подарочный экземпляр книги, чтобы она пополнила коллекцию экспонатов.



Подполковник милиции в отставке Марина Рачиба отметила важность подобных мероприятий: «Благодаря таким замечательным проектам решается очень серьезная задача преемственности поколений. Полицейские, которые только начинают свой путь, должны знать, что история органов внутренних дел Самарской области полна знаменательных событий и легендарных сотрудников. Очень важно, что ветераны готовы делиться своим богатым жизненным опытом с молодежью. Наша цель – сделать все, чтобы подрастающее поколение знало историю, гордилось ею и стремилось стать ее частью».

Фото: ГУ МВД СО