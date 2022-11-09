В Тольятти открылась музейная экспозиция, посвященной 50-летию УМВД Тольятти и 105-летию Советской милиции

Я нашел ошибку
Главные новости:
С открытием отделений по трем видам спорта.
С 1 января 2023 года ГАУ СО УСЦ «Чайка» переименовано в ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка»
Полноправными гражданами нашей страны стали 10 человек.
В Самарской области вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР
Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области.
Аренда помещений за 1 рубль и предоставление льгот без учета уровня доходов – в Самарской области приняли новые меры поддержки мобилизованных
Соревновались пловцы в личном и командном первенстве на дистанции 50 метров вольным стилем.
В Самаре состоялись соревнования на первенство ГУ МВД СО по плаванию
Операция, которую провели самарские кардиохирурги, была технически сложная и длилась около 4 часов.
Впервые в России: самарские детские кардиохирурги провели операцию по установке сердечного клапана из донорских тканей
При этом для снятия стресса важен не конечный продукт, а сам творческий процесс.
Психолог: рисование по 20 минут в день поможет снять стресс
Продемонстрировать свои таланты на фестивале смогут творчески одаренные молодые люди в возрасте от 18 лет до 35 лет.
Самарские фольклорные коллективы приглашают на Этнофестиваль «Ясна Музыка»
Что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
158 тысяч контейнеров ДФЭ перевезли по Куйбышевской железной дороге в январе-октябре
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.98
-0.26
EUR 60.82
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти открылась музейная экспозиция, посвященной 50-летию УМВД Тольятти и 105-летию Советской милиции

9 ноября 2022 15:53
172
Это студенческий проект, который воплотили в жизнь учащиеся ТГУ.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел на базе Института права Тольяттинского государственного университета открылась музейная экспозиция, посвященная 50-летию У МВД России по г. Тольятти и 105-летию Советской милиции.

Это студенческий проект, который воплотили в жизнь учащиеся Университета – Дмитрий Исмайлов, Мамина Алина – под руководством майора полиции в отставке, старшего преподавателя кафедры «Уголовное право и процесс» Алексея Мурузиди. Проект реализован совместно с представителем Общественного совета при территориальном ОВД Светланой Вершининой. Огромный вклад в подготовку экспозиции внесла подполковник милиции в отставке Марина Рачиба, которая, являясь руководителем музея истории ОВД Самарской области, оказала неоценимую помощь в работе с музейными материалами.

Гостями открывшейся экспозиции стали сотрудники полиции, общественники, ветераны органов внутренних дел и студенты Тольяттинского государственного университета. Всем присутствующим представилась возможность изучить материалы о деятельности милиции и полиции, начиная с 90-х годов прошлого века. Авторы проекта собрали истории о сотрудниках правоохранительных органов, которые в разные годы боролись с криминальными группировками, о людях, посвятивших свои жизни служению Родине. Помимо фотографий, в числе экспонатов элементы экипировки сотрудников органов внутренних дел города Тольятти, информационные материалы, книги и журналы, значки и даже образцы демилитаризованных (охолощенных) боеприпасов времен контртеррористической операции на Северном Кавказе.

На мероприятии присутствовала руководитель музея истории ОВД Самарской области подполковник милиции в отставке Марина Рачиба, которая рассказала посетителям экспозиции о выходе в свет книги «Как это было» о становлении тольяттинского гарнизона милиции, которую написал заслуженный работник МВД России полковник милиции в отставке Виктор Михайлов. «Книга написана специально для молодых сотрудников, которые часто допускают ошибки только потому, что им не с кем посоветоваться при принятии важных решений. В ней рассказывается об основных приоритетах и правилах, придерживаясь которых, сотрудники смогут избежать ошибок как в профессии, так и в жизни». Марина Сергеевна вручила подарочный экземпляр книги, чтобы она пополнила коллекцию экспонатов.

Подполковник милиции в отставке Марина Рачиба отметила важность подобных мероприятий: «Благодаря таким замечательным проектам решается очень серьезная задача преемственности поколений. Полицейские, которые только начинают свой путь, должны знать, что история органов внутренних дел Самарской области полна знаменательных событий и легендарных сотрудников. Очень важно, что ветераны готовы делиться своим богатым жизненным опытом с молодежью. Наша цель – сделать все, чтобы подрастающее поколение знало историю, гордилось ею и стремилось стать ее частью».

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
9 ноября 2022  13:05
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
1052
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
8 ноября 2022  18:52
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
504
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
554
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
348
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
343
Весь список