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В Тольятти инспекторы ГИМС напомнили горожанам о правилах безопасности на воде

28 мая 2025 17:04
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Специалисты подчеркнули, что вода в реках и озерах еще недостаточно прогрелась для купания. Холодная вода может вызвать спазм сосудов у людей, не привыкших к таким условиям, что может привести к трагедии.

19 мая в Комсомольском районе Тольятти спасатели Центра гражданской защиты достали из реки Волги тело 42-летнего мужчины. Причина трагедии выясняется.

На месте происшествия инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с местными жителями. Они напомнили о рисках, с которыми сталкиваются рыбаки и другие люди, отдыхающие у воды, а также о важности соблюдения правил безопасности на водоемах. Всем участникам раздали памятки.

Специалисты подчеркнули, что вода в реках и озерах еще недостаточно прогрелась для купания. Холодная вода может вызвать спазм сосудов у людей, не привыкших к таким условиям, что может привести к трагедии.

Инспекторы ГИМС будут регулярно патрулировать водоемы Тольятти, чтобы предотвратить подобные случаи. Однако важно помнить, что безопасность зависит не только от действий спасателей, но и от сознательности самих граждан, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:    ГУ МЧС СО

Теги: Тольятти

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