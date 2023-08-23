В театре «СамАрт» состоялось награждение лауреатов парафестиваля «Театр — территория равных возможностей»

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Во вторник, 22 августа, в театре «СамАрт» состоялось награждение лауреатов IV Всероссийского парафестиваля «Театр — территория равных возможностей». Награды победителям вручил глава региона Дмитрий Азаров.

Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» с каждым годом становится масштабнее и популярнее в инклюзивном сообществе: увеличивается количество участников, расширяется география. В 2023 году эксперты отсмотрели 58 заявок от коллективов из более, чем 20 регионов страны.

В финал парафестиваля прошли 15 постановок от инклюзивных театров и объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска, Кургана, Ижевска, Перми и не только. В числе победителей и четыре коллектива из нашего региона: Самары, Кинеля, Новокуйбышевска и Кротовки. Показы спектаклей-лауреатов фестиваля шли в течении трех дней на сцене театра «СамАрт» и в МКТК «Дирижабль».

Победителей поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«Добрую идею фестиваля оценили многие творческие коллективы, многие регионы, где начали проводиться подобные мероприятия, в которых каждый может реализовать себя в творчестве, в труде на благо нашей великой Родины, быть востребованным в обществе, получать заслуженную благодарность. Этот фестиваль дарит счастье нашим участникам и, конечно, поклонникам театрального искусства».

Глава региона отметил внимание к событию федеральных структур, а значит, традиция проведения на самарской земле Всероссийского парафестиваля «Театр — территория равных возможностей» будет иметь продолжение. Дмитрий Азаров поблагодарил актеров, режиссеров и организаторов инклюзивных коллективов.

Уникальность события отметил и Владимир Афонин, председатель экспертного совета парафестиваля:

«Чрезвычайно важно, что фестиваль объединяет представителей из разных регионов - мы вместе занимаемся творчеством, создаем ту самую территорию равных возможностей. Самарский парафестиваль уникален тем, что в его программе есть мощный образовательный блок, который второй год с достоинством ведут педагоги театрального факультета Самарского государственного института культуры».

«Подобные выезды для нашего коллектива — это освоение нового пространства, это общение друг с другом, с участниками, повышение творческих компетенций у ребят и их всестороннее развитие. За это большое спасибо вашему фестивалю», — рассказал Юрий Блинов, педагог детской инклюзивной театральной студии творческого развития «Ихлас» из Казани.

«Этот фестиваль, его масштаб, размах, показывает насколько Самара замечательно развивается и объединяет таких уникальных и талантливых людей», — пожелала удачи фестивалю режиссер московской театральной студии «ИнклюзиON» при ГБУ «Центр социальной интеграции Диана Гурцкая» Лариса Никитина.

«Третий год мы становимся лауреатами фестиваля и понимаем куда стремиться. Очень сильные коллективы из других городов России, большая конкуренция. Думаю, что на следующий год мы будем готовиться еще более тщательно. Фестиваль для ребят — это возможность выйти на большую сцену, а для руководителей — найти новую форму, методы взаимодействия с особенным артистом и развивать этого особенного артиста. Очень сильно меняются ребята, у них возникает желание работать, стремиться к чему-то и побеждать», — поделилась впечатлениями Оксана Смолякова, руководитель интегрированного театра пластики и танца «Апельсин», группы «Неслучайные люди» из Кинеля.

Особенностью самарского парафестиваля является мощная образовательная программа, которая включает практикумы и обратную связь от педагогов и экспертов в области инклюзивного театра. Ежедневно после показов спектаклей члены жюри отмечали сильные и слабые стороны постановок. Тема была подсказана участниками предыдущих фестивалей. Акцент был сделан на актуальные практики работы с актером в процссе создания инклюзивного спектакля.

В рамках IV Всероссийского парафестиваля «Театр — территория равных возможностей» состоялась художественная выставка работ подопечных благотворительного фонда «Источник Веры». Это картины, которые написаны детьми и подростками с ОВЗ в рамках проекта «Души цвета покажем».

Напомним, IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» проводится при поддержке Правительства Самарской области. На протяжении двух лет организатором события выступает Самарский государственный институт культуры, сообщает пресс-служба СГИК.

Фото: Роман Наумов