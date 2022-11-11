В Сызрани вручили российские паспорта жителям территорий, принятых в состав РФ

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В актовом зале МУ МВД России «Сызранское» состоялось торжественное вручение паспортов Российской Федерации 15 гражданам, прибывшим с территорий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В мероприятии приняли участие начальник территориального ОВД полковник полиции Денис Кириллов и председатель Общественного совета при Управлении Наталья Киреева.

«Для меня большая честь вручить вам паспорта граждан Российской Федерации, - отметил в приветственной речи начальник МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Кириллов. – Добро пожаловать в нашу большую дружную семью».

Среди тех, кто в этот день стал гражданином России, несколько супружеских пар, есть и молодые люди, и те, кто уже ушел на заслуженный отдых. Все они произнесли Присягу, поклялись соблюдать законы страны, уважать ее культуру, традиции и историю и получили из рук начальника территориального ОВД заветный документ и экземпляр Конституции Российской Федерации. Многие из новоиспеченных граждан России зачитывали слова клятвы со слезами на глазах и признавались, что никогда не считали себя гражданами другой страны. Например, Николай Николаевич – военный в отставке – закончил в свое время Сызранское вертолетное училище. А 81-летний Борис Федорович Белаш является членом Союза писателей СССР и автором множества поэтических книг. «Я очень благодарен всем за такой теплый прием, – поделился Борис Федорович. – Конечно, я рад, что стал гражданином России. Уверен, что скоро жизнь наладится, впереди много творческих планов».

Председатель Общественного совета при сызранской полиции Наталья Киреева, поздравляя участников мероприятия, отметила, что сотрудники полиции и представители общественности со своей стороны продолжат делать все возможное для создания комфортных условий проживания наших новых граждан.

Фото: ГУ МВД СО