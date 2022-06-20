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В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

20 июня 2022 14:59
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В соревнованиях приняли участие команды 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

В Сызрани на стадионах «Кристалл» и «Центральный» прошли II соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений сызранского пожарно-спасательного гарнизона «Кубок памяти почетного гражданина г. Сызрани В.А. Матиевского», приуроченные к 85-летию пожарно-спасательного спорта.

В соревнованиях приняли участие команды 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области: 85, 95, 96 и 97 пожарно-спасательных частей (далее-ПСЧ), службы пожаротушения, а также Аварийно-спасательной службы Сызрани и юных воспитанников огнеборцев.

В программу соревнований вошли такие испытания, как «Подъём по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни», «Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями», «Боевое развертывание» и «Пожарная эстафета 4 х 100 метров».

В личном первенстве в преодолении 100 метровой полосы с препятствиями среди девушек победителями в своих возрастных категориях стали:

Лилия Мальфанова, Елизавета Трифонова, Виктория Великанова, в состав призеров вошли Евгения Юсеева, Ульяна Колвина, Ульяна Фомичева, Кристина Кивилева, Анастасия Муренина и Вера Емакаева.

У юношей первенствовали Максим Жилкин, Александр Поварнев и Павел Лобяк, призерами стали Вячеслав Воротилин, Артем Миронов, Виктор Чураков, Александр Романов, Алексей Елисеев и Никита Байков.

Среди мужчин 1 место занял Илья Григорьев Григорьев (96 ПСЧ), 2 место –Алексей Рябов (95 ПСЧ) и 3 место - Евгений Корольков (96 ПСЧ).

В боевом развёртывании 1 место заняла команда 95 ПСЧ, 2 место – 96 ПСЧ, 3-е место - у команды 97 ПСЧ.

В личном первенстве в подъеме по штурмовой лестнице среди девушек победителями в своих возрастных категориях стали:

Лилия Мальфанова, Ульяна Колвина и Виктория Великанова, в состав призеров вошли Евгения Юсеева, Елизавета Трифонова, Ульян Фомичева, Кристина Кивилева, Дарь Макеева и Вера Емакаева.

Среди юношей победителями стали: Вячеслав Воротилин, Александр и Лобяк Павел Поварнев, призерами - Виктор Чураков, Александр Романов, Алексей Елисеев, Максим Жилкин, Артем Миронов, Никита Байков.

Среди мужчин 1 место занял Евгений Корольков (96 ПСЧ), 2 место - Илья Григорьев (96 ПСЧ) и 3 место - Алексей Рябов (95 ПСЧ).

Заключительным этапом соревнований был самый зрелищный вид – «Пожарная эстафета 4 х 100 метров», где первыми стали спортсмены 95 ПСЧ, второе место у службы пожаротушения и третье – у 96 ПСЧ.

В итоге по результатам трех дней победителями II соревнований по пожарно-спасательному спорту среди подразделений сызранского пожарно-спасательного гарнизона стали спортсмены 95 ПСЧ, второе место заняла команда 96 ПСЧ и третье место - у службы пожаротушения.

На торжественном закрытии соревнований победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами, памятными призами и денежными сертификатами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Теги: Мероприятия

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