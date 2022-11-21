В Сызрани полицейские провели ряд профилактических встреч с подрастающим поколением

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Мероприятия, проводимые в рамках второго этапа Всероссийской акции «Дети России-2022», направлены на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде.

В рамках второго этапа Всероссийской акции «Дети России-2022» сотрудники полиции Сызрани вместе со специалистами сызранского отдела «Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики» провели ряд профилактических мероприятий со студентами, школьниками и воспитанниками социального центра.

Полицейские подробно разъяснили ребятам, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков, обсудили, как не стать жертвой обмана людей, которые обещают «легкую» работу и «большие» деньги. Медицинские работники рассказали молодежи о негативном влиянии запрещенных веществ на подрастающий организм и тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков. Полицейские и медицинские специалисты обратились с просьбой задуматься о своем будущем и никогда не связываться с таким злом, как наркотики. Ребята получили возможность задать специалистам интересующие их вопросы, узнать рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Затем полицейские и медицинские работники организовали познавательную квест-игру «НезависиМЫ». Ребята с удовольствием приняли участие в игре и отметили, что для них время пролетело незаметно и нескучно, а полученные навыки позволят им в нужный момент сказать НЕТ – любой зависимости!

Также сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» приняли участие в торжественном открытии городской выставки «Во имя жизни». В рамках мероприятия школьники и студенты представили тематические работы о вреде наркотиков, которые нарисовали сами. Полицейские отметил высокое качество работ, их глубокий смысл и еще раз призвал ребят вести здоровый образ жизни.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.

Фото: ГУ МВД СО