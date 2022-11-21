Я нашел ошибку
Главные новости:
В SberStudent могут принять участие студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов.
До окончания приема заявок на Молодёжные акселераторы Сбера осталась неделя
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитанниками детских садов провели акцию «Быть заметным – модно».
Полицейские и общественниками региона провели профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения
Полицейские подробно разъяснили ребятам, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков.
В Сызрани полицейские провели ряд профилактических встреч с подрастающим поколением
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохраниться туман и гололед
К участию в фестивале допускаются граждане основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 6 до 70 лет и старше.
Самарцы могут сдать нормы ГТО в фитнес-клубах
«Акрон», этой осенью проигравший лишь в Ярославле, лёгкой прогулки тулякам не обещал.
«Акрон» (Тольятти) – «Арсенал» (Тула) - 0:0
Время подготовки специалистов от месяца до десяти.
В 2023 году в УФСИН СО осужденные могут получить одну из тридцати одной профессии
В Москве состоялась конференция «Инфраструктурные облигации. Финансируем будущее страны», которую организовал ДОМ.РФ.
На конференции ДОМ.РФ Виктор Кудряшов представил опыт Самарской области в применении механизма инфраструктурных облигаций
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани полицейские провели ряд профилактических встреч с подрастающим поколением

21 ноября 2022 17:22
79
Полицейские подробно разъяснили ребятам, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков.

Мероприятия, проводимые в рамках второго этапа Всероссийской акции «Дети России-2022», направлены на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде.

В рамках второго этапа Всероссийской акции «Дети России-2022» сотрудники полиции Сызрани вместе со специалистами сызранского отдела «Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики» провели ряд профилактических мероприятий со студентами, школьниками и воспитанниками социального центра.

Полицейские подробно разъяснили ребятам, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков, обсудили, как не стать жертвой обмана людей, которые обещают «легкую» работу и «большие» деньги. Медицинские работники рассказали молодежи о негативном влиянии запрещенных веществ на подрастающий организм и тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков. Полицейские и медицинские специалисты обратились с просьбой задуматься о своем будущем и никогда не связываться с таким злом, как наркотики. Ребята получили возможность задать специалистам интересующие их вопросы, узнать рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Затем полицейские и медицинские работники организовали познавательную квест-игру «НезависиМЫ». Ребята с удовольствием приняли участие в игре и отметили, что для них время пролетело незаметно и нескучно, а полученные навыки позволят им в нужный момент сказать НЕТ – любой зависимости!

Также сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» приняли участие в торжественном открытии городской выставки «Во имя жизни». В рамках мероприятия школьники и студенты представили тематические работы о вреде наркотиков, которые нарисовали сами. Полицейские отметил высокое качество работ, их глубокий смысл и еще раз призвал ребят вести здоровый образ жизни.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.

 

Фото:    ГУ МВД СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На предприятиях региона будут внедрять технологию цифровых двойников.
21 ноября 2022  15:27
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области
213
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
21 ноября 2022  10:39
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
193
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
876
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
3788
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
717
Весь список