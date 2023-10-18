В Сызрани полицейские помогли автомобилю с роженицей доехать до больницы

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Утром 12 октября примерно в 8 часов инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» лейтенанты полиции Аяз Пашаев и Гусейн Мамедов находились на маршруте патрулирования. Когда они осуществляли дорожный надзор в Сызранском районе на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» на 893 км, то неожиданно водитель автомашины, остановился у патрульного автомобиля ДПС, к полицейским подбежал взволнованный водитель и сообщил, что у него в машине находится беременная супруга. У нее начались схватки. Попросил помочь доставить роженицу до роддома.



Инспекторы передали дежурному сообщение о случившемся. После чего включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на служебной машине, выбрав самый короткий и безопасный путь, начали сопровождение автомобиля с роженицей. В считанные минуты, благодаря оперативности полицейских, женщина была доставлена в медучреждение и передана медицинскому персоналу.



Убедившись, что помощь сотрудников Госавтоинспекции больше не требуется и роженица находится под наблюдением врачей, полицейские вернулись на маршрут патрулирования, а женщина родила здоровую девочку.



Из роддома маму с малышкой в торжественной обстановке встречали родственники и друзья семьи. В числе приглашенных были и сотрудники дорожно-патрульной службы полиции. Полицейские пожелали молодой семье здоровья, безопасных дорог и вручили маме букет цветов.



Счастливые родители пообщались с полицейскими, поблагодарили их за помощь, за умелые действия в критической ситуации и внимание, оказанное их семье.



«Если честно, это было очень неожиданно. Но безумно приятно, что остались такие отзывчивые люди», - делится своими эмоциями отец новорожденной.