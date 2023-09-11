В связи с работами на ливневом коллекторе в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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В связи с необходимостью устранения недочетов при прокладке ливневого коллектора в районе дома № 270 по улице Самарской в период с 12 до 18 сентября 2023 года движение транспорта будет ограничено, а именно оно будет закрыто по улице Самарской, на пересечении с улицей Полевой в сторону улицы Чкалова. На одной полосе в направлении «в город» специалисты сосредоточатся непосредственно на инженерных коммуникациях, на оставшейся проезжей части в этом же направлении планируется разместить строительную технику. Движение по улице Самарской «из города» сохранится.

Ограничение коснется и организации движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №№ 2, 23, 41, 46, 47, 50 в направлении «в город» будут ехать по улицам Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Чкалова, Самарской, а далее проследуют по своим обычным маршрутам. Трасса автобусного маршрута №24 останется без изменений.

В направлении «из города» движение транспорта, включая общественный, будет осуществляться в обычном режиме.

Работы на объекте ливневой канализации нужно произвести для продолжения строительства новой станции метро «Театральная».