Я нашел ошибку
Главные новости:
Как грипп влияет на течение беременности? Почему важно сделать прививку от гриппа и других инфекций при планировании беременности?
Врач-акушер-гинеколог: о роли вакцинации при планировании беременности
Более 60 жителей Пестравского района побывали на приеме у специалистов больницы Середавина и кардиодиспансера.
Врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Пестравского района
Евгений Тюрин произвел символическое вбрасывание шайбы.
В Самаре стартовал чемпионат ВХЛ
Оно будет закрыто по улице Самарской, на пересечении с улицей Полевой в сторону улицы Чкалова.
В связи с работами на ливневом коллекторе в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Завершено строительство нового водовода в Красноглинском районе Самары.
До конца года в дома жителей поселка Управленческий поступит мягкая волжская вода
В этом году  воздушным транспортом специалисты доставили в медицинские организации региона 76 пациентов.
Служба санавиации региона круглосуточно помогает тяжелым пациентам 
Сейчас специалисты делают все, чтобы локализовать очаг вспышки кори и предпринимают противоэпидемические меры.
93 человека заболели корью в Нижегородской области
Судебные приставы вместе со своими детьми, разделившись на три команды, приняли участие в различных состязаниях, проверив свою ловкость, меткость и сообразительность.
Молодежный совет ГУФССП СО провел семейный день
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.51
-1.41
EUR 103.53
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В связи с работами на ливневом коллекторе в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

11 сентября 2023 20:50
156
Оно будет закрыто по улице Самарской, на пересечении с улицей Полевой в сторону улицы Чкалова.

В связи с необходимостью устранения недочетов при прокладке ливневого коллектора в районе дома № 270 по улице Самарской в период с 12 до 18 сентября 2023 года движение транспорта будет ограничено, а именно оно будет закрыто по улице Самарской, на пересечении с улицей Полевой в сторону улицы Чкалова. На одной полосе в направлении «в город» специалисты сосредоточатся непосредственно на инженерных коммуникациях, на оставшейся проезжей части в этом же направлении планируется разместить строительную технику. Движение по улице Самарской «из города» сохранится.

Ограничение коснется и организации движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №№ 2, 23, 41, 46, 47, 50 в направлении «в город» будут ехать по улицам Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Чкалова, Самарской, а далее проследуют по своим обычным маршрутам. Трасса автобусного маршрута №24 останется без изменений.

В направлении «из города» движение транспорта, включая общественный, будет осуществляться в обычном режиме.

Работы на объекте ливневой канализации нужно произвести для продолжения строительства новой станции метро «Театральная».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
294
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
315
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
1209
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
726
В Самаре отпраздновали День дружбы народов.
10 сентября 2023  17:01
Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад самарцев в сохранении дружбы между народами
548
Весь список