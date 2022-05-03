В Ставропольском районе Самарской области пропал 83-летний пенсионер

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В Ставропольском районе Самарской области пропал 83-летний Виктор Лабгаев, о местонахождении которого не известно со 2 мая 2022 года.

Виктор Андреевич проживал в селе Нижнее Санчелеево, что под Тольятти. В последний раз, когда его видели, был одет в чёрные штаны и коричневую куртку. На ногах - чёрные галоши, в руках - трость.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, голубые глаза, стрижка налысо.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по номеру 112.

Любую информацию, связанную с Виктором Андреевичем можно также передать на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" по номеру 8-800-700-54-52, пишет ГТРК Самара