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В Совфеде рассказали о помощи вузов с арендой жилья для студентов

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В Совфеде рассказали о помощи вузов с арендой жилья для студентов

В случае отсутствия свободных мест в общежитиях российские вузы вправе содействовать студентам в аренде жилья. Об этом 6 июля сообщил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

«Компенсация аренды жилья пока еще не является обязательной для вузов: федеральное законодательство такой обязанности не предусматривает. Тем не менее в 2025–2026 годах ряд учебных заведений расширил добровольные меры поддержки от материальной помощи и адресных выплат до специальных партнерских программ», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как уточнил Мурог, в ИТМО (Институт информационных технологий) студентам помогали с заселением в апарт-отели, а в НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») предоставляли льготные условия проживания в ряде жилых комплексов.

Он уточнил, что отдельные вузы заключали соглашения о взаимном использовании свободных мест с соседними университетами либо самостоятельно арендовали целые здания, при этом условия участия в таких программах, объем поддержки и перечень необходимых документов определялись каждым вузом индивидуально.

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