В СОУНБ состоится вернисаж Автандила Андриасова «Жажда жизни»

148

2 февраля, в 18:00, в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится вернисаж Автандила Андриасова «Жажда жизни».

У жизнеутверждающего самостийного художника Автандила Андриасова непростой путь к творчеству. В 15 лет спортсмен Автандил из пловца-разрядника, чемпиона Грузии среди юниоров превратился практически в инвалида: мышцы юноши ослабевали, осложняя движение, врачи поставили неутешительный диагноз – «миопатия». Однако Автандил Андриасов даже не собирался падать духом, поддаваться тяготам. Ему на помощь пришли любимые детские увлечения – рисование и история родной Грузии. Кроме того, часть освободившегося времени молодой человек стал тратить на изучение истории искусства.

Со временем в работах Андриасова стал проявляться свой индивидуальный стиль, сформированный под влиянием художников самых разных направлений: в эстетику очень распространенного в ХХ и ХХI веках наивного искусства он умело вплетает нежные тональные нюансы, взятые от импрессионистов.

Организаторы выставки самобытного автора в «Открытом пространстве» акцентируют внимание на «всепроникающей витальности» Андриасова, которая является фундаментом его художественного мира.

Выставка «Жажда жизни» поможет наполнить душу жизнеутверждающей энергией, любовью к творчеству и искусству, а также вдохновит примером неимоверной стойкости и целеустремленности, который являет своими высказываниями и образом жизни талантливый художник и человек Автандил Андриасов.

Экспозиция продлится до 26 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ