Я нашел ошибку
Главные новости:
Очевидцы сообщают, что в последние дни жизнь в заброшенном доме буквально кипела.
На пересечении улицы Ставропольской и  Ташкентского переулка в Самаре горит заброшенный дом
По словам выпускника, на весь процесс у него ушло 23 часа, а оригинальность работы составила 82%.
В Госдуме призвали не аннулировать диплом студента РГГУ, написанный нейросетью
Акулову предъявлено обвинение в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Суд в Москве арестовал до 30 марта экс-вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве
В 15 лет спортсмен Автандил из пловца-разрядника, чемпиона Грузии среди юниоров превратился практически в инвалида.
В СОУНБ состоится вернисаж Автандила Андриасова «Жажда жизни»
С целью совместной организации и проведения мероприятий по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
СУ СКР СО и региональное «Поисковое движение России» заключено соглашение о сотрудничестве
На фестиваль заявилось уже 400 участников от 3х до 18ти лет.
Ежегодный танцевальный фестиваль «Волга» вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в городе Сызрани
Вместе с врио министра спорта 63 региона Лидией Рогожинской он посетил биатлонный комплекс «Беркут» в Камышлинском районе.
Самарскую область с рабочим визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.12
-0.4
EUR 76.22
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ состоится вернисаж Автандила Андриасова «Жажда жизни»

1 февраля 2023 21:45
148
В 15 лет спортсмен Автандил из пловца-разрядника, чемпиона Грузии среди юниоров превратился практически в инвалида.

2 февраля, в 18:00, в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится вернисаж Автандила Андриасова «Жажда жизни».

У жизнеутверждающего самостийного художника Автандила Андриасова непростой путь к творчеству. В 15 лет спортсмен Автандил из пловца-разрядника, чемпиона Грузии среди юниоров превратился практически в инвалида: мышцы юноши ослабевали, осложняя движение, врачи поставили неутешительный диагноз – «миопатия». Однако Автандил Андриасов даже не собирался падать духом, поддаваться тяготам. Ему на помощь пришли любимые детские увлечения – рисование и история родной Грузии. Кроме того, часть освободившегося времени молодой человек стал тратить на изучение истории искусства.

Со временем в работах Андриасова стал проявляться свой индивидуальный стиль, сформированный под влиянием художников самых разных направлений: в эстетику очень распространенного в ХХ и ХХI веках наивного искусства он умело вплетает нежные тональные нюансы, взятые от импрессионистов.

Организаторы выставки самобытного автора в «Открытом пространстве» акцентируют внимание на «всепроникающей витальности» Андриасова, которая является фундаментом его художественного мира. 

Выставка «Жажда жизни» поможет наполнить душу жизнеутверждающей энергией, любовью к творчеству и искусству, а также вдохновит примером неимоверной стойкости и целеустремленности, который являет своими высказываниями и образом жизни талантливый художник и человек Автандил Андриасов.

Экспозиция продлится до 26 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
1 февраля 2023  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
201
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
318
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1495
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
31 января 2023  11:58
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
458
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
614
Весь список