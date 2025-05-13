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В СОУНБ состоится награждение победителя и лауреатов областного конкурса профмастерства библиотечных специалистов

13 мая 2025 22:30
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В 2025 году в конкурсе принимают участие 10 библиотекарей из разных уголков губернии. Уже сейчас известны пять лауреатов конкурса, но победителем может стать только один из них.

22 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится награждение победителя и лауреатов областного конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных библиотек Самарской области «Профессиональное признание».

Попробовать свои силы в конкурсе мог каждый специалист муниципальных библиотек губернии. Для этого было необходимо представить на суд жюри свой проект библиотеки нового поколения, который отражает пожелания читателей, служит интересам местного сообщества, привносит инновационные практики в библиотечную работу и имеет возможность стать основой концепции модернизации библиотеки, которую можно будет реализовать в конкретном населённом пункте.

С января по май для участников конкурса проводились мероприятия, направленные на повышение их профессиональной квалификации: лекции, мастер-классы, тренинги. Кроме того, конкурсанты выполняли самостоятельные задания, стараясь по-новому взглянуть на привычную работу. В этом году библиотечным работникам предстояло решить ряд заданий, объединённых общей темой «МОЯ библиотека. Развитие в цифровой среде». Специалистам удалось получить дополнительные навыки ведения страниц учреждений в социальных сетях, чтобы стать доступнее для своих читателей. Но самое главное, как отмечают организаторы конкурса, это практический результат работы конкурсантов.

Благодаря их стараниям каждая новая модельная библиотека региона становится по-настоящему оригинальным, а не типовым проектом. Такие библиотеки имеют свой собственный образ, сформированный с опорой на историю и культуру локального сообщества.

«В губернии уже открыто 37 модельных библиотек. До конца 2025 года в Самарской области начнут работу еще 5 модельных библиотек. Каждая из них станет полноценным мультиформатным центром для читателей всех возрастов», - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В 2025 году в конкурсе принимают участие 10 библиотекарей из разных уголков губернии. Уже сейчас известны пять лауреатов конкурса, но победителем может стать только один из них: его имя назовет жюри на церемонии награждения 22 мая. По традиции, своего автора лучшего проекта библиотеки нового поколения выберут и представители общественности, принявшие участие в онлайн-голосовании. Тот, кто одержит в нём победу, получит приз зрительских симпатий.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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